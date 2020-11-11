Политика и экономика 1 час назад

Кабмин согласовал условия реализации программы Danida Business Finance

Программа Danida Business Finance предусматривает предоставление Украине беспроцентных займов для финансирования проектов по возобновляемой энергетике и энергоэффективности.

Фото: Facebook/Кабмин Фото: Facebook/Кабмин
Фото: Facebook/Кабмин

11 ноября Кабинет министров в ходе заседания утвердил общие условия, процедуры, организационные мероприятия и финансовые условия реализации программы Danida Business Finance в Украине, сообщает "Интерфакс-Украина".

Как отмечает агентство, Министерство развития громад и территорий назначено ответственным за отбор проектов в сфере развития местной инфраструктуры, за проекты по реинтеграции таких территорий будет отвечать Министерство реинтеграции оккупированных территорий.

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За проекты в сфере альтернативных видов топлива, энергетики и энергопоставок ответственность возложена на Министерство энергетики, а за проекты в сфере энергоэффективности и возобновляемой энергетики — на Госагентство энергоэффективности.

В документе отмечается, что эти ведомства должны подать в двухмесячный срок порядок отбора проектов для финансирования по этой программе.

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Ранее Верховная Рада ратифицировала рамочное соглашение между Украиной и Данией об общих условиях и процедурах, организационных мерах и финансовых условий реализации программы Danida Business Finance.

Программа предусматривает беспроцентные займы для развивающихся стран для финансирования в сферах возобновляемой энергетики и энегоэффективности, воды и сточных вод.

Финансирование будет происходить путем предоставления коммерческим банком или финансовым учреждением с представительством в Дании займов Кабинету министров Украины или украинским субъектам хозяйствования под государственные гарантии.

В пояснительной записке к законопроекту утверждалось, что это "позволит смягчить условия кредитования с помощью субсидий в виде процентных выплат на весь период кредитования".

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