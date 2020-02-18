Дубилет рассказал, как Кабмин будет оценивать работу губернаторов

Кабинет министров Украины составил ключевые показатели эффективности (KPI) для оценки работы глав областных администраций.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр Кабмина Дмитрий Дубилет. По его словам, из этих KPI правительство будет ежеквартально составлять рейтинг и привязывать к ней систему мотивации.

"Составление KPI для менеджмента (в бизнесе или в государственном секторе) — всегда непростая вещь. Но если в вашей системе есть "однородные элементы" (то есть элементы, которые можно между собой сравнивать), то задача облегчается", — написал Дубилет.

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Он перечислил несколько принципов, которые заложены в эту систему.

" — Мы сформулировали показатели таким образом, чтобы все регионы могли "соревноваться" между собой. Обычно мы привязываемся к темпу прироста. Это позволяет сравнивать между собой регионы разных размеров и разной степени развития;

– показателей не может быть много, желательно не более 25. Сначала у нас получилось около 100 критериев. Но с тем, кого система измеряет, с таким было бы невозможно работать, то пришлось чем-то жертвовать;

– ясно, в показатели следует включать только те, на которые руководители ОГА имеют непосредственное влияние. Желательно, краткосрочный.

– Показатели должны постоянно обновляться на небольшой процент. С одной стороны, какие-то задачи могут становиться менее актуальными, с другой стороны, система должна быть постоянной", — подчеркнул министр.

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Перечень показателей:

– количество детей в возрасте от трех до пяти лет, охваченных дошкольным образованием;

– количество детей с особыми образовательными потребностями, охваченных инклюзивным обучением;

– расширение сети опорных заведений общего среднего образования;

– организация подвоза учащихся в учреждения общего среднего образования школьным автобусом;

– количество детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, которые устроили в семейные формы воспитания;

– количество заключенных деклараций о выборе врача, который оказывает первичную медицинскую помощь;

– автономизация учреждений здравоохранения вторичной (специализированной), третичной (высокоспециализированной) и экстренной медицинской помощи;

– обеспечение компьютеризации и регистрации в электронной системе здравоохранения учреждений здравоохранения;

– уровень охвата прививками;

– протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых проведен капитальный ремонт, реконструкция;

– обеспечение принятия в эксплуатацию объектов незавершенного строительства коммунальной формы собственности, проектный срок реализации которых превышен на три и более лет;

– охват территории области способными территориальными общинами, которые имеют высокий и средний уровень способности;

– суммарная мощность альтернативных источников энергии (электрической и тепловой);

– уровень инвентаризации земель региона государственной и коммунальной собственности;

– выполнение бюджетной программы "Государственный фонд регионального развития";

– уровень использования средств дорожного фонда, предусмотренных для строительства, реконструкции, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения, улиц и дорог коммунальной собственности в населенных пунктах;

– уровень поступлений налога на доходы физических лиц на одного человека наличного населения на 1 января предыдущего года;

– уровень выполнения доходов общего фонда сводного бюджета области;

– объем доходов сводного бюджета области;

– объем капитальных расходов сводного бюджета области;

– уровень поступления платы за землю (земельного налога и арендной платы);

– стоимость закупок в электронной системе закупок;

– открытые торги относящихся к сфере их управления;

– просроченная кредиторская задолженность по выплате заработной платы (с начислениями) работникам бюджетных учреждений, содержащихся за счет средств местных бюджетов.

Дубилет добавил, что первое подведение итогов будет по результатам первого квартала.

Напомним, Кабинет министров Украины подключил к сервису check.gov.ua все основные государственные органы.