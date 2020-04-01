Страхование и финуслуги 1 час назад

Кабмин увеличил страховые выплаты пострадавшим на производстве

Для реализации этого решения в бюджете Фонда социального страхования Украины на 2020 год предусмотрено 693 млн грн

Кабмин увеличил страховые выплаты пострадавшим на производстве Кабмин увеличил страховые выплаты пострадавшим на производстве
НВК "Вектор"

Кабинет Министров увеличил на 11% размер ежемесячных страховых выплат пострадавшим от несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, повлекших утрату трудоспособности, и лицам, имеющим право на страховые выплаты в случае смерти потерпевшего.

Как сообщает пресс-служба Министерства социальной политики Украины, соответствующее постановление, разработанное Минсоцполитики во исполнение Закона Украины "Об общеобязательном государственном социальном страховании", принято Правительством на заседании 1 апреля 2020.

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Размер ежемесячных страховых выплат будет увеличен с 1 марта 2020 более чем 205 тысячам пострадавших на производстве и лицам, имеющим право на страховые выплаты в случае смерти потерпевшего.

Для реализации этого решения в бюджете Фонда социального страхования Украины на 2020 год предусмотрены средства в сумме 693 млн грн.

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Напомним, при обнаружении симптомов острого респираторного заболевания, подозрения на COVID-2019, Фонд социального страхования Украины профинансирует оказание помощи по временной потере трудоспособности, которая компенсирует застрахованному лицу потерянный за время лечения заработок.

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