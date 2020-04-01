Кабмин увеличил страховые выплаты пострадавшим на производстве

Кабинет Министров увеличил на 11% размер ежемесячных страховых выплат пострадавшим от несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, повлекших утрату трудоспособности, и лицам, имеющим право на страховые выплаты в случае смерти потерпевшего.

Как сообщает пресс-служба Министерства социальной политики Украины, соответствующее постановление, разработанное Минсоцполитики во исполнение Закона Украины "Об общеобязательном государственном социальном страховании", принято Правительством на заседании 1 апреля 2020.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Размер ежемесячных страховых выплат будет увеличен с 1 марта 2020 более чем 205 тысячам пострадавших на производстве и лицам, имеющим право на страховые выплаты в случае смерти потерпевшего.

Для реализации этого решения в бюджете Фонда социального страхования Украины на 2020 год предусмотрены средства в сумме 693 млн грн.

Напомним, при обнаружении симптомов острого респираторного заболевания, подозрения на COVID-2019, Фонд социального страхования Украины профинансирует оказание помощи по временной потере трудоспособности, которая компенсирует застрахованному лицу потерянный за время лечения заработок.