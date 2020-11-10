Общество 1 час назад

Маркетологи черпают информацию в соцсетях и онлайн-СМИ — опрос

Delo.ua, по опросу, вошло в топ-10 общеукраинских медиа, и MMR.ua — возглавило рейтинг специализированных

Фото: Mediaintransition Фото: Mediaintransition
Фото: Mediaintransition

Коммуникационное агентство PointeR Agency провели опрос среди представителей маркетингового сообщества, чтобы определить, каким СМИ они доверяют и через какие каналы получают информацию.

Об этом сообщила пресс-служба PointeR Agency. 

Кратко и по делу в Telegram

Согласно результатам опроса, первое место среди СМИ по уровню доверия заняло издание ЛИГА. Ее выбрали 53,9% опрошенных специалистов, на втором — "Новое Время" (52,6%), на третьем — BBC Ukraine (40,3%). Далее идут "Украинская правда" и УНИАН, которые получили 36,4% и 26% голосов соответственно. Бизнес-портал Delo.ua получил поддержку 17% опрошенных маркетологов. 

Большинство работников маркетинговой отрасли (89,1%) интересуются актуальными новостями и просматривают их минимум один раз в день (24,8%) или даже чаще (64,3%). Им важно быть в курсе последних событий и следить за информационными трендами. Таких, что совсем не интересуются новостями, достаточно мало — всего 3,2%.

Основным источником новостной информации для маркетологов является Facebook, его отметили 84,4% респондентов. На втором месте оказались новостные сайты (75,3%), на третьем — Telegram-каналы (71,4%).

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Традиционные медиа — телевидение (8,4%), радио (7,1%) и печатные СМИ (7,1%) — играют заметно меньшую роль. В основном это объясняется тем, что маркетологам важно получать информацию оперативно и в удобный для них момент, чего не могут обеспечить другие каналы коммуникации, кроме онлайн-изданий и соцсетей.

По отраслевым СМИ опрос показал, что лидером среди них является MMR. Это издание читает 82,5% респондентов. На втором и третьем местах расположились MC.today — 62,3% и Sostav — 44,8%. Далее следуют Vector — 31,8% и Bazilik.media — 29,9%. Отдельно следует отметить, что наибольшее количество голосов "без подсказки" получило издание "Детектор медиа".

Похожая ситуация и с подписками на группы в соцсетях. Первая тройка неизменна: MMR — 55,2%, MC.today — 43,5%, Sostav — 29,2%. Bazilik Media имеет 23,4%, а Vector — 18,8%. 21,4% не подписаны на одну из групп маркетингового направления в Facebook или Instagram.

Среди украинских YouTube-каналов маркетологи определили лидером канал Fedoriv Vlog. Его читают 57,1% опрошенных. Канал MMR смотрят 16,9%, на третьем месте — Postmen WakeUp с 15,6%.

В категории подписок на маркетинговые Telegram-каналы лидером стал авторский канал о digital-маркетинге и коммуникации в Украине Digital-masons с результатом 30,5%, за ним следуют MC.today (22,7%), ВРЖЕЩ (16,2%), Andrey Fedoriv (14,3%) и Vector (13,6%). 33,1% — не подписаны на один из отраслевых каналов.

По результатам опроса стало известно, что формат подкастов является не настолько популярным каналом среди маркетологов в Украине, как другие — 77,9% из опрошенных не слушают их вообще.

Рейтинг самых популярных возглавляет Digitaliziren — еженедельный украинский подкаст о диджитал, маркетинг и будущее технологий с показателем 6,5%. Второе и третье место поделили "Медиапрактики" и Wishdo, получив по 3,9%.

Опрос был проведен по Украине с августа по октябрь 2020 года и охватило представителей индустрии маркетинга, PR и других касательных специализаций в агентствах и на стороне компаний. В ходе исследования всего было опрошено 154 респондента.

Напомним, что Delo.ua за год увеличило охват читателей в 2,5 раза благодаря органическому трафику. 

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