Происшествия 30 минут назад

Камеры зафиксировали автомобиль, 9 раз превысивший скорость на трассе "Киев-Харьков"

В Киевской области камеры автофиксации нарушений ПДД зафиксировали авто, которое 9 раз превысило скорость

Рекордсмен по количеству нарушений ПДД за сутки. Фото: Патрульная полиция Рекордсмен по количеству нарушений ПДД за сутки. Фото: Патрульная полиция
Рекордсмен по количеству нарушений ПДД за сутки. Фото: Патрульная полиция

За 19 июня на трассе М03 Киев — Харьков — Должанский камеры зафиксировали 34 автомобиля, которые двигались со скоростью свыше 170 км/ч.

Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции.

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Указано, что чаще всего скоростной режим на трассе нарушил Skoda Octavia А5 AI507***. В частности, автомобиль превышал скорость 9 раз.

Антирекорды по скорости установили также 2 автомобиля Іnfiniti Q50 AЕ807*** и Mercedes-Benz S500L з ДНЗ АX599***.

Оба водителя двигались со скоростью 222 км/ч, хотя максимально позволенная на трассе — 110 км/ч.

Напомним, 1 июня 2020 года в Украине с 00:00 заработала система автофиксации нарушений правил дорожного движения.

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За первые 5 дней работы камеры автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения выявили 200 тысяч фактов превышения скорости.

11 июня глава МВД Арсен Аваков сообщил, что за 10 суток работы системы автофиксации нарушений скоростного режима в Киеве и Киевской области количество нарушений снизилось вдвое, оплачено 7399 штрафов, на счет Госказначейства зачислено свыше 1,4 млн грн.

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