Канада планирует обновить соглашение о свободной торговле с Украиной

Канадское правительство инициировало общественное обсуждение вариантов совершенствования соглашения о свободной торговле с Украиной.

Об этом сообщает "Укринформ".

В частности, в Министерстве международной торговли страны заявили, что консультации по модернизации соглашения предоставят предпринимателям, промышленности и всем гражданам возможность помочь Канаде определить ее интересы в переговорах с Украиной.

"Консультации предоставят информацию о том, как правительство должно диверсифицировать и расширить преференциальный доступ Канады в Украину, убедившись, что это создаст возможности, выгодные всем", — отметили в офисе министра международной торговли.

Известно, что общественные слушания, участие в которых могут принять все желающие, продлятся до 16 марта.

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Напомним, Соглашение о свободной торговле между Канадой и Украиной вступило в силу 1 августа 2017 года.

10 февраля 2020 года премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что технические консультации о расширении Соглашения о свободной торговле между Украиной и Канадой на уровне экспертов завершились и теперь должны начаться формальные переговоры о расширении.