Канал "Наш" хотят лишить лицензии за утверждения гостьи о языковой дискриминации в Украине

Национальный совет по телевидению и радиовещанию 4 ноября рассмотрел результаты внеплановых проверок ООО "Наш 365" (спутниковый телеканал "Наш") и ООО "Наша Прага" (спутниковый телеканал "Макси-ТВ"), в ходе которых анализировался эфир компаний за 28–31 июля и 1–2 августа.

По их итогам регулятор решил обратиться в суд с иском об аннулировании лицензии "Наш 365", а "Нашу Прагу" оштрафовать на 25% суммы лицензионного сбора, что составляет 119,5 тысячи грн.

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Как говорится в его сообщении, в указанные дни лицензиаты распространяли передачу "Важное" с участием бывшего депутата Верховной Рады Елены Бондаренко — сначала в прямом эфире 28 июля, а затем еще семь раз в повторе.

По мнению Нацсовета, гостья допустила разжигание вражды по отношению к той части населения страны, которая говорит на украинском языке.

"Речь идет о манипуляции терминами, в частности термином "русскоязычных граждан". Своим решением от 14 июля 2021 года Конституционный суд признал, что выделить "русскоязычных граждан" Украины как отдельную социально-демографическую группу невозможно и что это политический конструкт, а не юридическая категория, на которую может распространяться режим юридической защиты", — указывается в нем.

В частности, приводятся цитаты Бондаренко в следующем виде: "украиноязычные насильники", "русскоязычных граждан... не признают... никем..., это непонятно кто", "не русскоязычные забирали права у украиноязычных граждан, а всегда это было в отношении русскоязычных граждан, то есть, всегда ущемляли права только одной большой языковой общины", "не останется тех, кто должен говорить на этом языке".

"Гостья программы использовала в своей речи украинофобную лексику. Агрессивные действия, "языковое насилие", "языковая дискриминация", лишение прав одной части людей Украины ("русскоязычных граждан") приписывалась той части граждан Украины, которая владеет и употребляет в общении украинский язык", — заявили в Нацсовете.

Кроме того, указано, что ведущие же Артем Никифоров и Ангелина Пычик "не пытались сбалансировать односторонность" позиции, высказанной Бондаренко в интервью, а его повторы транслировались без редакционных правок.

"Кроме того, в высказываниях имели место непропорциональное обвинение, негативная стереотипизация и создание негативного образа Украины и украинцев в глазах украинского и мирового сообщества, запугивание фейковыми угрозами, поскольку выступающая констатировала наличие угрозы существования украинской государственности из-за углубленного использования украинского языка", — заявили в Нацсовете.

По мнению данного органа, в словах экс-нардепа присутствовала "демонстрация пренебрежения государственным языком Украины и как следствие к украинской государственности", унижение национальной чести и достоинства, поскольку "произошло отождествление овладения и использования украинского языка с антисоциальным поведением и преступлением".

Нацсовет аргументирует свою трактовку тем, что упомянутым решением КС признал, что украинский язык является неотъемлемым атрибутом украинской государственности, а угроза украинскому языку равносильна угрозе национальной безопасности Украины, существованию украинской нации и ее государства.

"Поэтому любые проявления пренебрежения к государственному языку следует расценивать как порочащие само государство, а следовательно, недопустимые", — добавляют телевизионные чиновники.

Нацсовет по ТВ подчеркивает, что телеканалы, приглашая к себе на эфир Бондаренко, "должны учесть соответствующий социально-политический контекст и взгляды, которых придерживается их гостья".

"В то же время этому политику была предоставлена площадка для распространения пристрастной необъективной информации, языка вражды, нарративов кремлевской пропаганды, что дает основания утверждать, что организация трансляции этого интервью была умышленной и сознательной", — сказано в сообщении.

По результатам такого анализа упомянутые вещатели признаны нарушителями абзаца 4 части 2 статьи 6 закона о телевидении и радиовещании о запрете разжигания межнациональной ненависти, а также пунктов а) и в) части 1 статьи 59 этого закона об обязанности каналов придерживаться украинского законодательства и распространять объективную информацию.

Напомним, что это уже далеко не первый иск в суд, который подает Нацсовет по ТВ против канала "Наш" за якобы разжигание вражды в эфире. В частности, такую реакцию вызвал эфир программы "Марафон" с лидером Коммунистической партии Украины Петром Симоненко, а также высказывания основателя канала "Наш" и лидера партии с соответствующим названием Евгения Мураева от 22 июня в той же программе "Важное".