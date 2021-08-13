Оккупированную Керчь снова подтопило из-за ливня (ФОТО, ВИДЕО)

В Керчи в оккупированном Россией Крыму после ливня в ночь на 13 августа вышли из берегов реки, подтопив ряд улиц. В частности, как передает "Крыминформ", в центральной части города зафиксировано подтопление стадиона водами реки Катерлез.

Сложная обстановка вдоль русла реки Восточный Булганак, по которому в город прибыло порядка 60 тысяч кубометров воды. В зоне подтопления оказались оптово-розничный рынок и рыбоконсервный завод "Пролив", работа которого была остановлена.

Сообщается, что подтоплены улицы и вдоль реки Мелек-Чесме. Для устранения наносов в русле реки ночью была задействована тяжелая техника.

Из-за подтоплений в городе ограничена работа троллейбусов, изменены маршруты движения некоторых автобусов. В то же время массового подтопления домовладений в Керчи не зафиксировано.

По данным местного гидрометцентра, за сутки 12 августа и последующую ночь, в Керчи выпало 78 мм осадков, передает "Крыминформ".

Туристов призвали воздержаться от выходов на природу, а владельцев автотранспорта — убрать свои машины с низменных участков.

"В связи с ухудшением погоды населению, проживающему в непосредственной близости от водных объектов, низменных участках местности в случае усложнения обстановки быть в готовности перейти в пункты временного размещения", — сообщили "власти".

В то же время российские оккупационные власти Керчи призвали жителей, проживающих в низменных районах и в районах, подверженных подтоплениям, принять меры по минимизации последствий возможных подтоплений, подготовить документы и предметы первой необходимости, медикаменты, вещи и запас еды для возможной эвакуации.

По прогнозу, сложные погодные условия в течение 13 августа ожидаются на территории Керчи, Феодосии, в Ленинском и Кировском районах Крыма. Ожидается усиление северного ветра до 12-17 м/с, высота волн в море 1,3-2,0 м, местами очень сильный дождь, град, грозы, шквал 21-26 м/с с ухудшением видимости до 500-1000 метров.

Накануне же, 12 августа, по данным "правительства Республики Крым", в результате схода с полей дождевой воды было подтоплено село Красногорка Ленинского района — 170 придомовых территорий, в том числе 90 частных домов.

Кроме того, было подтоплено 8 км участка трассы "Таврида" (уровень воды доходил до 50 см), вследствие чего на данном участке было частично ограничено движение для легкового транспорта с объездом через соседние населенные пункты. К вечеру четверга последствия подтоплений в Красногорке ликвидировали, а движение по трассе возобновили.