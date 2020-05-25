КГГА оспорит в суде отмену пешеходной зоны на Контрактовой площади

Киевская горгосадминистрация (КГГА) обжалует решение Окружного административного суда об отмене пешеходной зоны на Контрактовой площади и улицы Сагайдачного.

Об этом заявил исполняющий обязанности первого заместителя председателя КГГА Валентин Мондриевский, передает "Громадське".

По его словам, в настоящее время по делу работают юристы.

"Думаю, что будет апелляция и наша позиция — неизменна, мы и в дальнейшем будем развивать историческую часть Киева. Мы работаем над тем, чтобы в следующем году начать реконструкцию Контрактовой площади и Сагайдачного и сделать это место еще более привлекательным", — отметил Мондриевский.

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Напомним, на днях Окружной административный суд города Киева отменил пешеходную зону на Контрактовой площади.

Суд признал, что принятие такого решения противоречит интересам территориальной общины города.

Суд проанализировал законодательство, действующее на момент принятия указанного решения КГГА, и пришел к выводу, что органы местного самоуправления имеют право лишь временно ограничивать движение транспортных средств на улицах при проведении ремонтных и других работ или проведении народных гуляний и других массовых мероприятиях.

ОАСК также напомнил, что изменения в Генеральный план могут вноситься не чаще, чем один раз в пять лет. И они невозможны без проведения общественного обсуждения.