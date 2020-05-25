Общество 40 минут назад

КГГА оспорит в суде отмену пешеходной зоны на Контрактовой площади

Киевская власть планирует в следующем году начать реконструкцию Контрактовой площади

Фото: Вікіпедія Фото: Вікіпедія
Фото: Вікіпедія

Киевская горгосадминистрация (КГГА) обжалует решение Окружного административного суда об отмене пешеходной зоны на Контрактовой площади и улицы Сагайдачного.

Об этом заявил исполняющий обязанности первого заместителя председателя КГГА Валентин Мондриевский, передает "Громадське".

Кратко и по делу в Telegram

По его словам, в настоящее время по делу работают юристы.

"Думаю, что будет апелляция и наша позиция — неизменна, мы и в дальнейшем будем развивать историческую часть Киева. Мы работаем над тем, чтобы в следующем году начать реконструкцию Контрактовой площади и Сагайдачного и сделать это место еще более привлекательным", — отметил Мондриевский.

Читайте также:
Как изменят Контрактовую площадь за 170 млн грн

Напомним, на днях Окружной административный суд города Киева отменил пешеходную зону на Контрактовой площади.

Суд признал, что принятие такого решения противоречит интересам территориальной общины города.

Суд проанализировал законодательство, действующее на момент принятия указанного решения КГГА, и пришел к выводу, что органы местного самоуправления имеют право лишь временно ограничивать движение транспортных средств на улицах при проведении ремонтных и других работ или проведении народных гуляний и других массовых мероприятиях.

ОАСК также напомнил, что изменения в Генеральный план могут вноситься не чаще, чем один раз в пять лет. И они невозможны без проведения общественного обсуждения.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

В Киеве и Харькове заработало метро
В Киеве и Харькове заработало метро
Стоп реванш: на Майдан вышли противники мирных инициатив Зеленского (ВИДЕО)
Стоп реванш: на Майдан вышли противники мирных инициатив Зеленского (ВИДЕО)
В Киеве спустя три года вновь заработал зоопарк (ФОТО, ВИДЕО)
В Киеве спустя три года вновь заработал зоопарк (ФОТО, ВИДЕО)
Загрузка...
Новое видео
МСБ vs коронакризис: Где сокращать, а куда инвестировать — опыт Finmap, Логистик Центр, Lechler Farm

Новости дня

  1. Ученые назвали дату, когда может завершиться пандемия коронавируса в мире

  2. Кому выгоден коронавирус: за время пандемии богатейшие люди стали богаче еще на $255 млрд

  3. "За майбутнє": за чьи интересы поборется новая партия во главе с Игорем Палицей

  4. Почему не все выйдут из самоизоляции и что делать бизнесу

  5. Минюст обнародовал ТОП-5 крупнейших должников по выплате зарплаты

Загрузка...