Киев попал в рейтинг ТОП-100 городов мира по уровню качества жизни

Столица Украины попала в рейтинг городов мира по качеству жизни (City Wellbeing Index), который опубликовала консалтинговая компания Knight Frank.

Согласно исследованию, Киев занимает в рейтинге 99 место, опередив город Лагос (Нигерия), который замыкает список.

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Возглавляет рейтинг столица Финляндии Хельсинки, на втором месте — испанская столица Мадрид, третий — канадский Ванкувер.

При этом, в 2020 году в тройку лидеров попали только европейские города: Осло, Цюрих и Хельсинки.

Рейтинг CWI рассчитывался на основе четырех показателей: состояние системы здравоохранения, уровень безопасности, качество воздуха и устойчивость (экологическая и рыночная).

По мнению аналитиков компании, CWI рассчитывается на основе тех показателей, которые люди учитывают, принимая решение об инвестициях или покупке недвижимости.

Ранее сообщалось, что Киев по состоянию на 10 февраля 2021 года снова вошел в ТОП-20 городов с самым грязным воздухом в мире.