Киностудию Metro-Goldwyn-Mayer выставили на продажу — СМИ

Американская компания MGM Holdings, которая владеет киностудией Metro-Goldwyn-Mayer, рассматривает возможность ее продажи, передает газета The Wall Street Journal (WSJ).

Как отмечает издание, в MGM делают ставку на то, что ее библиотека контента окажется привлекательной для компаний, стремящихся к развитию потокового видео.

По информации источников WSJ, холдинг связался с инвестиционными компаниями Morgan Stanley и LionTree LLC и начал формальный процесс продажи. Рыночная стоимость компании составляет $5,5 млрд.

MGM надеется, что нынешний процесс вызовет интерес не только у традиционных игроков Голливуда, но и у международных медиа-компаний, частных инвесторов и других корпораций.

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Крупнейший акционер MGM, нью-йоркский хедж-фонд Anchorage Capital Group, в последние годы оказался под давлением из-за слабой работы и ухода клиентов, а его неликвидные вложения в MGM стали составлять большую долю его хедж-фонда по мере его сокращения.

В последние несколько лет MGM уже пыталась продать компанию, однако не смогла договориться с покупателями о цене. В частности, в 2018 году холдинг вел переговоры с компанией Apple.

В MGM Holdings отказались комментировать сообщения о продаже.

Напомним, в ноябре Metro-Goldwyn-Mayer Inc. обратилась в суд с заявлением о банкротстве после того, как отказалась от предложения о покупке со стороны Lions Gate Entertainment Corp. и миллиардера Карла Айкана. Однако уже 20 декабря MGM заявила, что выходит из банкротства.