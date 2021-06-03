Ключ до рахунку: як корпоративна платіжна карта допомагає керівникам підприємств

Картка "ключ до рахунку" надає користувачу зі сторони регулятора право ініціювати переказ коштів з поточного рахунку в порядку, визначеному договором та вимогами законодавства.

Тобто — з карткою "ключ до рахунку" керівники підприємств можуть в будь-який час доби в онлайн-режимі чи в торгово-сервісній мережі здійснювати розрахунки, знімати готівку, проводити операції у валюті, оплачувати господарські потреби підприємства, контролювати бізнес-транзакції тощо. Сам рух коштів за цією карткою відображається на балансі рахунку підприємства.

Як з'явилась ідея продукту

Загалом, щоб якнайкраще оцінити важливість "картки до рахунку", варто оглянутися назад і подивитися, що було "до". Керівник департаменту з організаційної роботи МСБ ПриватБанку Сергій Клюєв у коментарі Delo.ua розповідає, що сама ідея створення їхнього унікального продукту виникла із запиту клієнтів про зручність користування рахунком.

"Нам було поставлене просте питання: "Чому я не можу розрахуватися коштами з рахунку без створення якогось складного платежу, а просто от тут і зараз?", — розповідає Сергій.

Сама модель такого продукту як "картка до рахунку", згідно з інформацією ПриватБанку, була створена у 2011 році. "Ми можемо сказати, що інтерес до картки "ключ до рахунку" виник одразу, оскільки це дуже зручний інструмент, і наразі у нас більше 90% підприємств і директорів мають таку карту", — говорить Сергій Клюєв.

Ольга Горошко, яка в період запуску карти "ключ до рахунку" працювала у фронт-офісі ПриватБанку, каже, що на той момент, це стало справжньою революційною технологією, оскільки до цього на певні маніпуляції із рахунком директори підприємств і ФОПи витрачали дуже багато часу.

"Скажімо так, якщо зараз підприємець може зняти за допомогою карти "ключ до рахунку" кошти в банкоматі з рахунку підприємства майже миттєво, то тоді це часом, за моїми особистими спостереженнями, займало в клієнтів по пів дня. Вони часто зверталися за допомогою до бухгалтерів і платили їм окремо гроші за те, щоб ті їм з поточного рахунку 2600 перекидали гроші на 2605 в "Приват24 для бізнесу" і тільки це дозволяло зняти гроші", — розповідає вона у коментарі Delo.ua.

Також, за словами Ольги Горошко, багато підприємців до запуску картки "ключ до рахунку" ходили з чековими книжками і це було також складно. "Чек мав бути підписаний у самого директора, у бухгалтера і всіх хто є в картці зі зразками підписів і мав відповідати певним вимогам — якщо чек десь пошкоджений, у ньому якась не та буква випадково проскочила, касир міг взагалі відмовити в прийомі чека, оскільки була відповідна інструкція НБУ", — розповідає Ольга Горошко.

На перших порах запуску карти "ключ до рахунку" ця карта, за словами головного спеціаліста з розробки та впровадження карткових продуктів та депозитного обслуговування клієнтів МСБ ПриватБанку Іллі Шарипова, видавалась тільки приватним підприємцям, а для юридичних осіб було опрацьовано і запущено проект трохи пізніше. "Якийсь час картка "ключ до рахунку" була невід’ємним елементом рахунку ПриватБанку. Тобто, навіть, відкриваючи рахунок, клієнт автоматично отримував цю картку і активував рахунок через цю картку. Зараз наші клієнти хочуть — отримують "ключ до рахунку", хочуть — ні. Однак, 90% клієнтів все ж таки отримують цю карту", — розповідає він у коментарі Delo.ua.

Чому "ключ до рахунку" такий популярний

Наразі продукт ПриватБанку картка "ключ до рахунку" найбільше поширений серед приватних підприємців. Ілля Шарипов пояснює це так: "Якщо одна людина працює, одна людина розпоряджається рахунком, то це дуже зручно саме для них. Корпоратині юридичні особи — там де багато працівників і де бухгалтер контролює використання, рух коштів, хто скільки отримав, хто скільки використав тощо –більше все-таки обирають корпоративну картку, а не "ключ до рахунку"".

Епідемія коронавірусу і пов’язані із нею введення локдаунів, згідно з інформацією ПриватБанку, збільшили попит на картку "ключ до рахунку" і породили ще один різновид картки "ключ до рахунку" та корпоративних карток — digital-картку. "Digital-картку клієнти можуть відкрити в Приват24 для фізосіб або в Приват24 для бізнесу і користуватися нею. Тобто — не треба йти отримувати картку у фізичні відділення ПриватБанку. Картка відразу з’являється у телефоні і нею можна сплачувати покупки або знімати кошти в банкоматі", — розповідає Ілля Шарипов.

Разом з тим в ПриватБанку зазначають, що перехід від звичайних карток до digital незначний і пояснюють це тим, що, якщо у клієнта банку уже є звичайна картка, то йому немає потреби закривати її та отримувати digital — він може просто провести активізацію в смартфоні і сплачувати покупки завдяки Google Pay и Apple Pay і знімати кошти в банкоматі, не використовуючи навіть пластик. Потреба відкривати digital-картку більше є у нових клієнтів банку. "Приблизно 20-30% клієнтів, які відкривають у нас нові картки, відкривають уже digital-картки", — каже Ілля Шарипов.

Водночас клієнтам, які хотіли отримати пластикову картку "ключ до рахунку" під час карантину, ПриватБанк надав можливість отримувати такі картки кур’єром. "Якщо, наприклад, клієнту незручно використовувати digital-картку, то клієнт може отримати на свою адресу пластикову картку. Не потрібно ніяких рухів по відвідуванню відділень", — зазначає Ілля Шарипов. Зазначимо, що пластикова картка має додаткові ступені захисту від користування карткою сторонніми особами: фото власника на самій картці і вбудована ЧІП-технологія.

Певними заохоченнями користуватися карткою "ключ до рахунку" слугують і програми лояльності. Таких програм зараз є декілька. Одна із них — власники карт автоматично стають учасниками програми "LОUNGЕ" від Mastercard (можливість безкоштовно очікувати на літак укомфортному бізнес-залі Mastercard в аеропорту "Бориспіль"). Вони також можуть проходити митний і паспортний контроль та здавати багаж без черги — Fast Line — в зоні вильотів аеропортів "Бориспіль" і "Жуляни".

Загалом в ПриватБанку кажуть, що їхній продукт картка "ключ до рахунку" постійно розвивається і над певними змінами працюють і зараз. Проте, завісу, чим новим зможе порадувати представників бізнесу цей продукт, поки не розкривають. "Завчасно ще говорити", — кажуть там.

Разом з тим, існують певні законодавчі проблеми розвитку цього продукту: в ПриватБанку говорять про існуючі обмеження щодо використання коштів підприємства. "Скажімо, якщо клієнт знімає кошти з корпоративної картки чи картки "ключ до рахунку", то, згідно з законодавством, це видача коштів під звіт. Тобто клієнт, особливо, якщо це юрособа, має оформити видачу коштів під звіт на своєму підприємстві і потім звітувати щодо використання цих коштів. Це не завжди зручно. До того ж відзвітувати треба документами — якщо я зняв кошти, я маю до бухгалтерії додати паперовий чек щодо зняття коштів або покупки товарів. Можливість отримати цю інформацію в електронному вигляді є, однак законодавство не регламентує як це зробити. Таким чином більшість підприємців намагаються зберігати паперові чеки через те, що податкова служба може запитати у них їх оригінал. В законодавстві написано — оригінал. Якщо зважати на те, що написи на деяких чеках через деякий час зникають (є така їх особливість), то це для підприємця проблема", — говорить Ілля Шарипов. Про можливу зміну ситуації у законодавчому плані в ПриватБанку наразі не знають, але розраховують, що і ця проблема буде вирішена, що дозволить зробити "ключ до рахунку" ще зручнішим та кориснішим продуктом для підприємців.

Надія Михальчук, спеціально для Delo.ua