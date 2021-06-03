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Банки 40 минут назад

Ключ до рахунку: як корпоративна платіжна карта допомагає керівникам підприємств

Два роки тому Національний банк України визнав унікальний продукт ПриватБанку "ключ до рахунку" банківським продуктом, що за своїми функціональними властивостями належить до корпоративного електронного платіжного засобу

Фото: ПриватБанк Фото: ПриватБанк
Фото: ПриватБанк

Картка "ключ до рахунку" надає користувачу зі сторони регулятора право ініціювати переказ коштів з поточного рахунку в порядку, визначеному договором та вимогами законодавства.

Тобто — з карткою "ключ до рахунку" керівники підприємств можуть в будь-який час доби в онлайн-режимі чи в торгово-сервісній мережі здійснювати розрахунки, знімати готівку, проводити операції у валюті, оплачувати господарські потреби підприємства, контролювати бізнес-транзакції тощо. Сам рух коштів за цією карткою відображається на балансі рахунку підприємства.

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Як з'явилась ідея продукту

Загалом, щоб якнайкраще оцінити важливість "картки до рахунку", варто оглянутися назад і подивитися, що було "до". Керівник департаменту з організаційної роботи МСБ ПриватБанку Сергій Клюєв у коментарі Delo.ua розповідає, що сама ідея створення їхнього унікального продукту виникла із запиту клієнтів про зручність користування рахунком.

"Нам було поставлене просте питання: "Чому я не можу розрахуватися коштами з рахунку без створення якогось складного платежу, а просто от тут і зараз?", — розповідає Сергій.

Сама модель такого продукту  як "картка до рахунку", згідно з інформацією ПриватБанку, була створена у 2011 році. "Ми можемо сказати, що інтерес до картки "ключ до рахунку" виник одразу, оскільки це дуже зручний інструмент, і наразі у нас більше 90% підприємств і директорів мають таку карту", — говорить Сергій Клюєв.

Ольга Горошко, яка в період запуску карти "ключ до рахунку" працювала у фронт-офісі ПриватБанку, каже, що на той момент, це стало справжньою революційною технологією, оскільки до цього на певні маніпуляції із рахунком директори підприємств і ФОПи витрачали дуже багато часу.

"Скажімо так, якщо зараз підприємець може зняти за допомогою карти "ключ до рахунку" кошти в банкоматі з рахунку підприємства майже миттєво, то тоді це часом, за моїми особистими спостереженнями, займало в клієнтів по пів дня. Вони часто зверталися за допомогою до бухгалтерів і платили їм окремо гроші за те, щоб ті їм з поточного рахунку 2600 перекидали гроші на 2605 в "Приват24 для бізнесу" і тільки це дозволяло зняти гроші", — розповідає вона у коментарі Delo.ua.

Також, за словами Ольги Горошко, багато підприємців до запуску картки "ключ до рахунку" ходили з чековими книжками і це було також складно. "Чек мав бути підписаний у самого директора, у бухгалтера і всіх хто є в картці зі зразками підписів і мав відповідати певним вимогам — якщо чек десь пошкоджений, у ньому якась не та буква випадково проскочила, касир міг взагалі відмовити в прийомі чека, оскільки була відповідна інструкція НБУ", — розповідає Ольга Горошко.

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На перших порах запуску карти "ключ до рахунку" ця карта, за словами головного спеціаліста з розробки та впровадження карткових продуктів та депозитного обслуговування клієнтів МСБ ПриватБанку Іллі Шарипова, видавалась тільки приватним підприємцям, а для юридичних осіб було опрацьовано і запущено проект трохи пізніше. "Якийсь час картка "ключ до рахунку" була невід’ємним елементом рахунку ПриватБанку. Тобто, навіть, відкриваючи рахунок, клієнт автоматично отримував цю картку і активував рахунок через цю картку. Зараз наші клієнти хочуть — отримують "ключ до рахунку", хочуть — ні. Однак, 90% клієнтів все ж таки отримують цю карту", — розповідає він у коментарі Delo.ua.

Чому "ключ до рахунку" такий популярний

Наразі продукт ПриватБанку картка "ключ до рахунку" найбільше поширений серед приватних підприємців. Ілля Шарипов пояснює це так: "Якщо одна людина працює, одна людина розпоряджається рахунком, то це дуже зручно саме для них. Корпоратині юридичні особи — там де багато працівників і де бухгалтер контролює використання, рух коштів, хто скільки отримав, хто скільки використав тощо –більше все-таки обирають корпоративну картку, а не "ключ до рахунку"".

Епідемія коронавірусу і пов’язані із нею введення локдаунів, згідно з інформацією ПриватБанку, збільшили попит на картку "ключ до рахунку" і породили  ще один різновид картки "ключ до рахунку" та корпоративних карток — digital-картку. "Digital-картку клієнти можуть відкрити в Приват24 для фізосіб або в Приват24 для бізнесу і користуватися нею. Тобто — не треба йти отримувати картку у фізичні відділення ПриватБанку. Картка відразу з’являється у телефоні і нею можна сплачувати покупки або знімати кошти в банкоматі", — розповідає Ілля Шарипов.

Разом з тим в ПриватБанку зазначають, що перехід від звичайних карток до digital незначний і пояснюють це тим, що, якщо у клієнта банку уже є звичайна картка, то йому немає потреби закривати її та отримувати digital — він може просто провести активізацію в смартфоні і сплачувати покупки завдяки Google Pay и Apple Pay і знімати кошти в банкоматі, не використовуючи навіть пластик. Потреба відкривати digital-картку більше є у нових клієнтів банку. "Приблизно 20-30% клієнтів, які відкривають у нас нові картки, відкривають уже digital-картки", — каже Ілля Шарипов.

Водночас клієнтам, які хотіли отримати пластикову картку "ключ до рахунку" під час карантину, ПриватБанк надав можливість отримувати такі картки кур’єром. "Якщо, наприклад, клієнту незручно використовувати digital-картку, то клієнт може отримати на свою адресу пластикову картку. Не потрібно ніяких рухів по відвідуванню відділень", — зазначає Ілля Шарипов. Зазначимо, що пластикова картка має додаткові ступені захисту від користування карткою сторонніми особами: фото власника на самій картці і вбудована ЧІП-технологія.

Певними заохоченнями користуватися карткою "ключ до рахунку" слугують і програми лояльності. Таких програм зараз є декілька. Одна із них — власники карт автоматично стають учасниками програми "LОUNGЕ" від Mastercard (можливість безкоштовно очікувати на літак укомфортному бізнес-залі Mastercard в аеропорту "Бориспіль"). Вони також можуть проходити митний і паспортний контроль та здавати багаж без черги — Fast Line — в зоні вильотів аеропортів "Бориспіль" і "Жуляни".

Загалом в ПриватБанку кажуть, що їхній продукт картка "ключ до рахунку" постійно розвивається і над певними змінами працюють і зараз. Проте, завісу, чим новим зможе порадувати представників бізнесу цей продукт, поки не розкривають. "Завчасно ще говорити", — кажуть там.

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Разом з тим, існують певні законодавчі проблеми розвитку цього продукту: в ПриватБанку говорять про існуючі обмеження щодо використання коштів підприємства. "Скажімо, якщо клієнт знімає кошти з корпоративної картки чи картки "ключ до рахунку", то, згідно з законодавством, це видача коштів під звіт. Тобто клієнт, особливо, якщо це юрособа, має оформити видачу коштів під звіт на своєму підприємстві і потім звітувати щодо використання цих коштів. Це не завжди зручно. До того ж відзвітувати треба документами — якщо я зняв кошти, я маю до бухгалтерії додати паперовий чек щодо зняття коштів або покупки товарів. Можливість отримати цю інформацію в електронному вигляді є, однак законодавство не регламентує як це зробити. Таким чином більшість підприємців намагаються зберігати паперові чеки через те, що податкова служба може запитати у них їх оригінал. В законодавстві написано — оригінал. Якщо зважати на те, що написи на деяких чеках через деякий час зникають (є така їх особливість), то це для підприємця проблема", — говорить Ілля Шарипов. Про можливу зміну ситуації у законодавчому плані в ПриватБанку  наразі не знають, але розраховують, що і ця проблема буде вирішена, що дозволить зробити "ключ до рахунку" ще зручнішим та кориснішим продуктом для підприємців.

Надія Михальчук, спеціально для Delo.ua

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