КНДР разрывает все государственные связи с Южной Кореей

Северная Корея выполнила озвученную сестрой Ким Чен Ына угрозу и заявила о разрыве всех государственных связей с Южной Кореей.

Об этом сообщает BBC.

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"Северная Корея полностью отключит и прекратит линию связи между властями Севера и Юга, которая поддерживается через объединенное отделение связи Север-Юг ... с 12:00 9 июня 2020 года", — уведомило центральное информационное агентство КНДР.

Пхеньян назвал Южную Корею "врагом" и решил закрыть офис связи с Сеулом, созданный в 2018 году в северокорейском городе Кесонг для снижения напряженности между странами.

Указано, что в январе 2020 года это учреждение было временно закрыто из-за карантинных ограничений, связанных с Covid-19. Контакты между двумя государствами поддерживались ежедневно по телефону, 2 раза в день, в 09:00 и 17:00.

В понедельник, 8 июня, Южная Корея сообщила, что впервые за 21 месяц утренний звонок остался без ответа, однако контакт был установлен во второй половине дня.

На прошлой неделе сестра северокорейского лидера Ким Йо Чен пригрозила закрыть офис в Кесонге, если Южная Корея не помешает группам перебежчиков отправлять листовки в КНДР.

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Она сказала, что кампания по распространению листовок была "враждебным актом", который нарушил мирные соглашения, заключенные во время саммита в Пунмунджоме в 2018 году между президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином и лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Как известно, северокорейские перебежчики в Южной Корее периодически посылают на север воздушные шары с листовками, содержащими критику коммунистической власти КНДР. Иногда агитки отправляют вместе с продуктами, чтобы побудить северокорейцев забрать их.

Жители КНДР могут получать новости только из контролируемых государством СМИ. Большинство граждан не имеют доступа к интернету.

Ранее западные СМИ сообщали, что северокорейский лидер Ким Чен Ын якобы скончался после неудачной операции на сердце. В то же время государственное радио КНДР сообщило об активной деятельности лидера страны.