Количество инфицированных COVID-19 во всем мире перевалило за 4 млн человек

По состоянию на 07:40 9 мая, в мире насчитывается 4 млн 14 тысяч 307 человек, заразившихся коронавирусной инфекцией COVID-19.

Об этом сообщает ресурс Woldometer, который отслеживает статистику по важнейшим мировым событиям.

К этому времени количество умерших от этой болезни достигло 276 тысяч 236 человека, излечились 1 млн 385 тысяч 578 пациентов.

По количеству больных и скончавшихся лидируют Соединенные Штаты, где зафиксировано 1 млн 322 тысячи 154 случаев заражения, от связанных с коронавирусом заболеваний скончались 78 тысяч 616 человек.

Второе место по числу зараженных занимает Испания, где COVID-19 подтвержден у 260 тысяч 117 человек. Умерли, по состоянию на это время, 26 тысяч 299 человек.

На третьем позиции — Италия, где количество инфицированных составляет 217 тысяч 185 человек, скончались — 30 тысяч 201 пациент.

В десятку стран с наибольшим количеством зараженных и умерших также попали Великобритания — 211 364 случаев коронавируса, скончались 31 тысяча 241 человек, Российская Федерация — 187 859 (1 723), Франция — 176 079 (260230), Германия — 170 588 (7 510), Бразилия — 146 894 (10 017), Турция — 135 569 (30689), Иран — 104 691 (6 541).

При этом, в Китае, где был зарегистрирован первый очаг заражения коронавирусной инфекцией, количество больных составляет 82 тысячи 857 человек, скончались от этой болезни 4 тысячи 633 человека.

Напомним, по состоянию на 9:00 пятницы, 8 мая, в Украине было зарегистрировано 14 тысяч 195 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 361 летальный, 2 тысячи 706 пациентов выздоровели.