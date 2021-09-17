Экономика 50 минут назад

Комиссия по регулированию азартных игр заявляет об информатаке на ее главу

Неизвестные, прикрываясь именем главы организации, вымогают деньги у участников рынка

Глава КРАИЛ Иван Рудый Глава КРАИЛ Иван Рудый
Глава КРАИЛ Иван Рудый

Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) заявила, что неизвестные пытаются мошенническим образом очернить репутацию организации и ее главу Ивана Рудого.

Об этом говорится в сообщениях главы КРАИЛ Ивана Рудого и председателя Всеукраинского совета гемблинга Антона Кучухидзе.

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"Какие-то неизвестные лица начинают звонить с непонятных номеров участникам рынка и предлагают какие-то схемы, какие-то коррупционные истории от имени главы КРАИЛ", — сообщил Кучухидзе.

Во Всеукраинском совете гемблинга считают, что причина атаки — работа комиссии по созданию нормального легального рынка азартных игр и вычищение нелегалов.

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"О чем это говорит? Это означает, что легализация игорного бизнеса до сих пор многим не нравится. Не нравится на уровне политиков, имеется в виду оппозиционных, на уровне оппозиционных блогеров, на уровне всех нелегалов, с которыми государство реально ведет борьбу, и реально их закрывает ежедневно, еженедельно. Этому пулу недовольных не нравится, что государство стремится довести эту реформу до конца, а до конца ее невозможно доказать без, как раз победы над нелегалами", — заявили во Всеукраинском совете гемблинга.

Сам Иван Рудый также рассказал, что неизвестные обзванивают участников рынка и прикрываясь его именем вымогают деньги у участников рынка.

"Сейчас имеем ситуацию, когда мошенники продолжают звонить, то есть идет целенаправленная атака. Непонятно, направлена эта атака против меня или против рынка, который постепенно запускается в Украине. Однако в очередной раз хочу подчеркнуть: ни о каких теневых предложениях или налаживании "схем" в комиссии по регулированию азартных игр и лотерей не может быть и речи", — заявил глава комиссии.

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