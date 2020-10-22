Комиссию по азартным играм возглавил ветеран войны и участник "Игр непокоренных"

Председателем Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей избран Иван Рудый. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов.

По его словам, в соответствии с пунктом 20 Порядка назначения на должности государственной службы на период действия карантина, был проведен отбор на вакантные должности председателя и шести членов Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей.

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"Иван Рудый имеет опыт и знания в сфере менеджмента, международных отношений и финансов. Участник боевых действий. Входил в состав национальной сборной Украины на "Играх непокоренных" в Нидерландах", — сообщил Немчинов.

На участие в конкурсе по отбору главы и шести членов комиссии было подано 378 заявок. К собеседованию было допущено 42 человека. Из них — 20 претендентов на должность руководителя комиссии.

Некоторые кандидаты подавали документы одновременно на несколько вакансий.

Кроме этого, по результатам собеседований Елена Водолажко и Евгений Гетьман были назначены на должности членов Комиссии.

Елена Водолажко — профессиональный адвокат, член Ассоциации юристов Украины, имеет значительный опыт работы в государственных органах, а также опыт сотрудничества с государственными регуляторными органами по разработке и внедрению регуляторных актов.

Евгений Гетман имеет опыт в направлении международного сотрудничества в том числе с НАТО (координатор международных проектов), опыт работы в регуляторных органах и опыт руководства коммунальными и частными предприятиями.

На другие должности членов Комиссии объявлен дополнительный отбор.

Напомним, Верховная Рада 14 июля приняла закон о госрегулировании деятельности по организации и проведению азартных игр 14 июля. Зеленский подписал его 11 августа.

Документом разрешается деятельность казино и букмекерских пунктов, в том числе в интернете, а также залов игровых автоматов и организация онлайн-покера. Игорный бизнес был нелегальным в течение предыдущих 11 лет.

При этом в Уголовном кодексе по-прежнему существуют статьи 203-2 (незаконная деятельность по организации или проведению азартных игр, лотерей) Уголовного кодекса Украины и 365-3 (бездеятельность правоохранителя в отношении такой деятельности).