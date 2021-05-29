Концерты в помещениях при пандемии могут быть безопасными — исследование

Дополнительных рисков заразиться коронавирусом в помещениях на концерте во время пандемии с соблюдением мер безопасности нет.

Об этом свидетельствуют результаты первого рандомизированного контролируемого исследования ученых по оценке того, как распространяется коронавирус в помещениях во время концерта.

Соответствующее исследование опубликовали в журнале The Lancet Infectious Diseases. Его провели в Барселоне 12 декабря 2020 года, когда распространенность коронавируса в регионе была на низком или среднем уровне.

Указано, что на концерте посетители могли петь и танцевать без соблюдения социальной дистанции. Меры безопасности включали усиленную вентиляцию помещения и контроль толпы. Люди должны были протестироваться на коронавирус перед входом на событие и носить маску.

В исследовании приняли участие около 1000 человек в возрасте от 18 до 59 лет. Около половины из них (465) были случайно отобраны для участия в мероприятии, а других (495) попросили вернуться домой и не идти на концерт.

Всех участников исследования через 8 дней проверили медики, чтобы сделать второй тест на коронавирус.

Исследователи отмечают, что количество новых случаев заражения после этого события, как и ожидалось, является небольшим.

Как заявила доктор Хосеп Ллибре из университетской больницы Germans Trias i Pujol в Испании, которая является ведущим автором исследования, научный эксперимент предоставляет первые доказательства того, что музыкальные мероприятия в помещении могут проходить без повышенного риска распространения коронавируса. Однако для этого необходимо принять комплексные меры безопасности.

"Но важно, чтобы наши выводы рассматривали в свете ситуации с пандемией в Испании в то время, когда фиксировали немного новых случаев и действовало множество ограничений... Наше исследование не обязательно означает, что все массовые мероприятия безопасны. Условия пандемии постоянно меняются", — подчеркнула ученая.

При этом она добавила, что в дальнейшем нужно провести больше подобных исследований с участием большего количества людей.

Ранее министр культуры Александр Ткаченко анонсировал смягчение карантинных ограничений. Ожидается, что это затронет концерты, массовые мероприятия, а также позволит работать разным типам объектов размещения. Будут сняты временные ограничения для ресторанов и кафе, а для граждан некоторых стран откроют границу.

В свою очередь премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что адаптивный карантин продлят как минимум до августа 2021 года.

Напомним, текущий адаптивный карантин в Украине действует до 30 июня.