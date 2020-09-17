"Культура вмирає": кияни хочуть відновити проведення масових заходів (ВІДЕО)

Редакція Delo.ua запитала киян, чи варто вже зараз проводити велелюдні заходи та за яких умов

Що найбільше лякає під час епідемії

Кияни переконані, що не такий страшний чорт, як його малюють. Більшість із них не вірить у загрозу коронавірусу, вважаючи, що вона значно перебільшена. Зізнаються, що бояться не так за власне здоров"я, як заразити близьких, спаду економіки та карантинних обмежень.

"Думаю, що це більше політичний хід", — переконана Ольга.

"Якщо у людини сильний імунітет, коронавірус пройде легше. Більше боюся за економіку", — ділиться Вікторія.

"Не боюсь вірусу, але лякає карантин. Є ризик, що знову все закриється", — побоюється Олег.

Про ефективність дій влади

Ми також запитали, чи вважають українці дії влади із запобігання поширенню коронавірусу ефективними. Більшість переконана, що вони не є вдалими у порівнянні з європейськими країнами.

"Їх це зовсім не цікавить", — впевнена Ангеліна.

Масові заходи: за чи проти

Щодо поновлення масових заходів більшість переконана: карантинні обмеження вбивають культуру. Театри, виставки, освітні та розважальні заходи мають дозволити, але з дотриманням вимог безпеки.

"Без масових заходів нікуди. Люди хочуть насолоджуватися життям, відпочивати. Але потрібно дотримуватися заходів безпеки", — каже Ольга.

"Однаково певна кількість людей перехворіє. Обмежувальні заходи жодним чином не врятують ситуацію", — вважає Вікторія.

Більше про настрої киян та чи готові вони до повторного жорсткого карантину, дивіться у відео:

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