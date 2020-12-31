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Валюта 60 минут назад

Курс биткойна обновил исторический рекорд: цена криптовалюты превысила $29 тысяч

В ходе торговой сессии Bitcoin подорожал более чем на 5%

Фото: Unsplash Фото: Unsplash
Фото: Unsplash

Биткойн продолжает свой рекордный рост.

По состоянию на 31 декабря стоимость одного биткойна превысила $29 тысяч, обновив исторический рекорд, свидетельствуют данные криптовалютной биржи Coindesk.

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Указано, что в ходе торговой сессии Bitcoin подорожал более чем на 5%. В частности, его стоимость составила $29,05 тысяч.

Известно, что на долю биткойна приходится примерно 70,5% всего глобального рынка криптовалют.

Напомним, 27 декабря биткойн преодолел сразу три психологические отметки — в $25 тысяч, $26 тысяч и $27 тысяч.

Перед этим, 20 декабря, стоимость криптовалюты впервые с момента создания поднялась выше $24 тысяч.

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Также сообщалось, что в Украине планируют в 2021 году легализовать работу крипто-компаний. Для этого необходимо, чтобы парламент принял соответствующий закон.

Национальный банк Украины на 31 декабря 2020 года — 4 января 2021 года установил официальный курс гривни на уровне 28,27 грн за доллар.

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