Цена биткойна впервые взлетела выше $24 тысяч

Стоимость криптовалюты Bitcoin впервые с момента создания поднялась выше $24 тысяч. Таким образом, самая распространенная в мире криптовалюта обновила исторический максимум.

Так, согласно данным портала Coindesk, 20 декабря цена BTC поднималась до $24 228 за монету.

Однако к 11:30 понедельника, 21 декабря, курс снизился до $23 618.

Ранее сообщалось, что 30 ноября стоимость первой криптовалюты превысила 19 686 долларов, что стало самым большим показателем в истории на тот момент.

В текущем году стоимость BTC подскочила почти втрое, в том числе за последний месяц — на 16% на фоне активного притока институциональных инвесторов в криптовалюты.

Интерес к вложениям в рискованные активы, включая биткойн, поддерживают масштабные вливания Федеральной резервной системы и центробанков других стран, а также растущие ожидания, что пандемия коронавирусной болезни будет взята под контроль благодаря появлению вакцин.

Напомним, 17 декабря курс биткойна взлетел до нового рекорда — 23 770,85 доллара, отмеченного после 11:00 по киевскому времени.

На фоне роста курса рыночная капитализация этой криптовалюты достигла 422,9 млрд долларов.