Цена биткойна может вырасти до $1 млн — эксперт

Самая распространенная в мире криптовалюта биткойн является идеальным активом для спекуляций, из-за чего наблюдается его рост. Об этом заявил сооснователь Insider Генри Блоджет в эфире CNBC.

По словам бизнесмена, BTC "не имеет внутренней стоимости, и его цена зависит от того, сколько за нее готовы платить".

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"Вы можете рассказывать нелепые истории, что биткойн является способом сохранения ценностей, а его стоимость должна составлять некоторый процент от цены золота, но при этом, эмиссия биткойна ограничена", — отметил Блоджет.

Эксперт считает, что именно ажиотаж инвесторов относительно этой цифровой валюты толкает ее цену вверх.

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"Все больше людей покупают актив с ограниченным предложением и буквально не имеющим капитализации. Биткойн может вырасти до $1 млн, так как будет стоить ровно столько, сколько кто-то заплатит за него", — пояснил он.

Блоджет подчеркнул, что в отличие от акций, биткойн не имеет достаточной привязки к будущим денежным потокам, которые генерирует актив.

"Если вы посмотрите на акции компаний FAANG, они торгуются с 30-40-кратной прибылью. Это высокие мультипликаторы, но это не безумие. Это основано на движении денежных средств. Большая часть прибыли в экономике будет направлена на эти компании", — сказал Блоджет.

Он добавил, что изначально хотел увидеть в первой криптовалюте нечто большее, чем спекулятивный актив. Например, возможность полностью перейти на оплату в биткойнах или выполнять все трансграничные транзакции в биткойнах.

"Но для большинства людей это просто более предпочтительное средство сбережения, чем фиат", — считает он.

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30 ноября стоимость первой криптовалюты превысила 19 686 долларов, что стало самым большим показателем в истории на тот момент.

В текущем году стоимость BTC подскочила почти втрое, в том числе за последний месяц — на 16% на фоне активного притока институциональных инвесторов в криптовалюты.

Интерес к вложениям в рискованные активы, включая биткойн, поддерживают масштабные вливания Федеральной резервной системы и центробанков других стран, а также растущие ожидания, что пандемия коронавирусной болезни будет взята под контроль благодаря появлению вакцин.

Напомним, 17 декабря курс биткойна взлетел до нового рекорда — 23 770,85 доллара, отмеченного после 11:00 по киевскому времени.