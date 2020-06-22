"Курсова змія" для гривні і нові можливості в кредитуванні: що дасть своп з ЄБРР Україні

Перша транзакція в межах генерального договору, який передбачає здійснення своп операцій між двома сторонами на загальну суму до 500 млн доларів, відбулася 17 червня 2020 року. НБУ передав ЄБРР 798 млн грн та отримав від нього 30 млн доларів строком на 1 місяць з можливістю пролонгації.

"Своп з ЄБРР — це черговий крок, який ми робимо для пожвавлення кредитування і підтримки бізнесу. Валюта від ЄБРР поповнила наші міжнародні резерви, а ЄББР отримав від нас гривневий еквівалент цієї суми, щоб спрямувати його на фінансування українського бізнесу, який зазнав втрат під час коронакризи. Цей ресурс можна буде використати як для підтримки ліквідності, поповнення оборотних коштів, так і торгового фінансування підприємств", — зазначив заступник Голови Національного банку Олег Чурій.

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Першими отримають фінансову підтримку від ЄБРР, на думку аналітика "Центру біржових технологій" Максима Орищака, ті компанії, які є найважливішими з точки зору майбутніх надходжень в казну.

"Спираючись на дані Держстату ми знаємо, що в квітні обсяг промислового виробництва в Україні впав на 16,2%, що є найсильнішим падінням з середини 2015 року; видобуток корисних копалин на 6%; харчова промисловість -6,5%; виробництво електроенергії -8%; роздрібні продажі -14,9%; залізничні перевезення -17,5%; перевезення в загальному -27%. 25-30% виробництва втратили компанії, що випускають будівельні матеріали: бетон, металоконструкції, цегла. Металургія просіла в середньому на 15% в річному вимірі. Виробництво сталі в квітні впало на 31%, до 1,4 млн тон. Україна опустилася з 12 на 15 місце в рейтингу Всесвітньої асоціації виробників сталі. Це при тому, що, асоціація констатувала падіння світового виробництва сталі на 13%", — зазначає в коментарі Delo.ua Максим Орищак.

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В свою чергу фінансовий експерт інституту Growford Олексій Кущ, відзначає, що в ЄБРР на сьогодні є досить широкий спектр кредитних програм у напрямку енергетики, промисловості тощо, до яких український бізнес зможе підключитися.

Зазначимо, до укладання свопу ЄБРР також кредитував український бізнес як напряму так і через уповноважені банки. Однак, тільки у євровалюті.

"Зараз ЄБРР стане простіше кредитувати український бізнес. Чим більший ЄБРР має доступ до гривневої ліквідності — тим, відповідно, у нього більше інструментаріїв для кредитування нашого бізнесу. Те, що бізнес зможе отримувати від ЄБРР кредити в гривні, значить, що сам процес кредитування буде швидшим і ефективнішим", — каже в коментарі Delo.ua Олексій Кущ.

На думку аналітика, брати кредит у гривні в ЄБРР бізнесу краще аніж у валюті, бо такі кредити не несуть у собі валютних ризиків. Він вважає, що нові програми, які будуть запускатися ЄБРР, матимуть акцент саме на гривневому кредитуванні, що є важливою заслугою своп.

Говорити під які відсотки бізнес зможе отримати гривневі кредити від ЄБРР, за словами, Олексія Куща ще рано. "ЄБРР окремо визначає відсоткову ставку для кожної конкретної програми", — зазначає аналітик.

Порівнювати програми кредитування ЄБРР з українською державною програмою "5-7-9%", на думку Олексія Куща, не варто так як ЄБРР проводить корпоративне кредитування. "Часто це відбувається на правах участі в структурі капіталу. ЄБРР купляє акції. Скажімо, 5-10%. Якщо говорити про дрібні кредити, то тут ЄБРР залучає банки-агенти, які видають ці кредити", — каже експерт.

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В той же час своп із ЄБРР може стати і першим кроком на шляху до прогнозованого курсу гривні.

"Мова не йде про фіксований курс. Йдеться про так званий курсовий коридор. Це модель "курсової змії", яка уже застосовувалася для адаптації валют нових учасників Євросоюзу і яка застосовувалася в самій Європі для того, щоб згладити регіональні відмінності між сильними і слабкими учасниками загальноекономічного простору на початку 90-х років. Модель полягала в тому, щоб курс національних валют деяких країн був прив'язаний до курсового коридору по відношенню до сильних валют. Для України модель "курсової змії" дуже важлива — вона дозволяє розширити горизонти інвестиційного планування. Скажімо, ті ж інвестори — вони можуть прогнозувати свої інвестиції і прибутковість, в тому числі, валютну прибутковість", — говорить Олексій Кущ.

Аналітик вважає, що Україні потрібно відкривати своп-лінію також і з Федеральним резервним банком Нью-Йорка в доларах і з Європейським центральним банком в євро на кілька мільярдів для того, щоб більше не було невизначеності з курсом національної валюти.

Зазначимо, за словами Олега Чурія, НБУ уже зараз веде переговори про укладення валютного свопу іще з однією міжнародною фінансовою установою. Однак, із якою саме, регулятор поки що тримає у таємниці.

Тим часом, валютні кошти ЄБРР, які НБУ отримуватиме внаслідок свопу, зможуть не тільки стабілізувати курс гривні, але й посилити золотовалютні резерви України (ЗВР).

"Ця своп-лінія з європейським банком — це один із напрямів до більш стабільного курсу гривні. ЄБРР отримає доступ до гривневої ліквідності для операцій на внутрішньому українському ринку для кредитування українських підприємств. Відповідно, НБУ отримає якийсь еквівалент у валюті. НБУ за рахунок цього посилить стабільність своїх золотовалютних резервів, ЄБРР отримає доступ до ресурсів для кредитування українських підприємств. В принципі позитивний вплив на динаміку кредитування всередині країни і позитивний вплив на динаміку ЗВР НБУ", — каже Олексій Кущ.

В той же час, Максим Орищак зазначає, що потрібно розуміти, що підтримка своп-ліній буде працювати на темпи відновлення економіки лише в тому випадку, якщо світ не отримає другу і третю хвилі пандемії COVID-19.