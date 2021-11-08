Kyiv Post больше не выходит: что произошло

В понедельник, 8 ноября, издатель Kyiv Post Аднан Киван заявил, что эта англоязычная газета закрывается "на короткое время". Заявление об этом опубликовано на сайте издания.

"Я благодарю всю команду Kyiv Post и Брайана Боннера за его службу Украине и независимую журналистику в течение последних 25 лет", — написал Аднан Киван.

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Сообщается также, что главный редактор Kyiv Post Брайан Боннер уйдет в отставку после закрытия газеты и сохранения ее архивов.

"Утром 8 ноября сотрудники Kyiv Post пришли на работу, где узнали, что они уволены", — опубликовала в своем Facebook позицию редакции Kyiv Post Анна Миронюк.

Утверждается, что еще три недели назад владелец издания Аднан Киван заявлял о планах по расширению и запуске украиноязычного медиа под брендом издания.

"Мы видели риски в выбранном Аднаном Киваном формате расширения издания и расценивали это как вмешательство в редакционную политику. Попытка коллектива сберечь независимость Kyiv Post вызвала сопротивление владельца. Мы считаем прекращение работы издания и увольнение коллектива расплатой Аднана Кивана. Он официально заявил о планах реорганизовать Kyiv Post и перезапустить его уже через месяц с новой командой", — написано в заявлении Анна Миронюк.

Утверждается, что журналисты предложили Кивану продать газету или передать торговую марку Kyiv Post редакции, но он не согласился.

Солидарна с коллективом и журналистка Ольга Руденко, которая десять лет проработала в этом издании.

"Нет никакого "перезапуска" Kyiv Post, о котором сегодня обьявили. Есть убийство Kyiv Post, как независимого издания. За этим последует вероятный перезапуск псевдо-Kyiv Post с командой полностью лояльных к собственнику людей. Это не будет иметь отношения к той журналистике, которой занимался Kyiv Post двадцать шесть (!) лет", — написала она в Facebook.

Главный редактор "Слідство.info" Анна Бабинец на своей странице в Facebook сообщила, что произошедшее с изданием могло случиться из-за давления Офиса президента Украины на Аднана Кивана.

"Ходят настойчивые слухи, что причиной закрытия является давление на владельца Аднана Кивана из Офиса президента... Медиа-актив — не тот тип бизнеса, который можно взять и закрыть в один момент без репутационных потерь для владельца. Похоже, другие потери пугают Кивана гораздо больше", — написала Бабинец.

Kyiv Post — англоязычная украинская еженедельная газета, которая выходила с 1995 года.

Ранее сообщалось, что известное украинское издание прекратило выпуск печатной версии.