Легкая ракета-носитель Vega с украинским двигателем потерпела аварию при запуске

Во Французской Гвиане ракета-носитель легкого класса Vega, которая была изготовлена ​​с участием Украины, потерпела аварию после запуска.

Об этом сообщила пресс-служба французской компании-оператора Arianespace.

"Через восемь минут после запуска миссии Vega Flight VV17, после первого зажигания двигателя разгонного блока Avum, были обнаружены отклонения от траектории, что привело к прекращению миссии", — говорится в пресс-релизе.

Watch #Vega lift off on its 17th mission from the Spaceport in French Guiana, carrying two Earth observation satellites for Europe: #SEOSAT-Ingenio and #TARANIS. #VV17@esa @CDTIoficial @cnes @Avio_Group @AirbusSpace pic.twitter.com/LIGTClzK0L