Легкая ракета-носитель Vega с украинским двигателем потерпела аварию при запуске

Во Французской Гвиане ракета-носитель легкого класса Vega, которая была изготовлена ​​с участием Украины, потерпела аварию после запуска.

Об этом сообщила пресс-служба французской компании-оператора Arianespace.

"Через восемь минут после запуска миссии Vega Flight VV17, после первого зажигания двигателя разгонного блока Avum, были обнаружены отклонения от траектории, что привело к прекращению миссии", — говорится в пресс-релизе.

При этом в компании добавили, что сейчас проводится анализ данных телеметрии для установления причины неудачной миссии.

По данным портала Space, на борту ракеты были два европейских спутника — испанский SEOSAT-Ingenio и французский TARANIS.

Напомним, в начале сентября во Французской Гвиане состоялся успешный пуск европейской ракеты-носителя легкого класса Vega, изготовленной с участием Украины.

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Известно, что ГП "КБ "Южное" разработало в этом проекте блок маршевого двигателя (БМД) РД-843, который используется в составе жидкостной двигательной установки 4-й ступени РН Vega, а серийно изготовили на ГП "ПО Южный машиностроительный завод".

Ранее сообщалось, что компания Firefly Aerospace (штат Техас, США), основателем которой является украинец Макс Поляков, несколько дней назад отправила свою первую ракету на стартовую площадку Space Launch Complex 2 West на базе ВВС Ванденберг в штате Калифорния.