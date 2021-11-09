Общество 1 час назад

Лично участвовал в казнях: в Киеве поймали главаря донецкой тюрьмы "Изоляция"

Украинская спецслужба отчиталась о задержании военного преступника

Фото: СБУ Фото: СБУ
Фото: СБУ

Контрразведка Службы безопасности Украины задержала в Киеве бывшего руководителя незаконной тюрьмы, организованной боевиками "ДНР" в помещении бывшего арт-центра "Изоляция" в Донецке на территории бывшего завода изоляционных материалов.

Как сообщает СБУ, этот мужчина организовывал и принимал непосредственное участие в убийствах и пытках противоправно заключенных граждан Украины.

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"В отношении бывшего боевика проводятся определенные законодательством процессуальные действия, в частности, относительно его доставки в суд для избрания меры пресечения, а также получения дополнительной информации о его противоправной деятельности", — указывают в спецслужбе.

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Злоумышленник был задержан в рамках открытого ранее производства по четырем статьям Уголовного кодекса: 149 (торговля людьми), 258-3 (создание террористической организации), 260 (создание незаконных вооруженных формирований), 438 (нарушение законов и обычаев войны).

Мероприятия по разоблачению злоумышленников проводили контрразведчики СБУ при процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры.

В свою очередь, как сообщил на своей странице в Facebook журналист Станислав Асеев, речь идет о Куликовском Денисе Павловиче.

"В Киеве задержан главный военный преступник "Изоляции" — Куликовский Денис, он же Палыч. Теперь могу сказать, что жизнь прожил не зря", — добавил он.

Сам Асеев, напомним, был похищен представителями "ДНР" 11 мая 2017 года и освобожден в рамках обмена лишь 29 декабря 2019 года. Из 31 месяца в плену 28 он провел в "Изоляции".

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