СБУ нашла доказательства институционального присутствия России на Донбассе (ВИДЕО)

Служба безопасности Украины утверждает, что нашла новые доказательства институционального присутствия России на оккупированной части Донецкой области.

Об этом в пятницу, 24 сентября, сообщает пресс-центр СБУ.

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По данным спецслужбы, сейчас в так называемой "ДНР" завершается "реформирование" сферы образования и науки, которое предусматривает полный переход образования на стандарты РФ. Российские органы государственной власти уже признают дипломы о высшем образовании, выданные в "ДНР". А "министерство образования ДНР" возглавляет сотрудник органов государственной безопасности России.

"Это лишь часть фактов, которые СБУ удалось собрать в результате системной работы по временно оккупированным территориям Украины. Полученные материалы будут использованы в качестве доказательной базы в соответствующем уголовном производстве", — говорится в сообщении.

Так, сотрудники СБУ установили, что в 2016 году в так называемой "ДНР" приняли концепцию реформирования образования и науки "республики" на 2016-2021 годы. Основная ее цель — введение в образовательной сфере стандартов РФ.

По информации СБУ, активная фаза псевдореформы пришлась на 2020-2021 годы. Но институциональная интеграция "ДНР" в состав Российской Федерации началась уже с 2017 года. Именно тогда президент РФ Владимир Путин издал указ №74, которым Россия начала признавать дипломы, выдаваемые образовательными учреждениями высшего образования так называемой "ДНР".

Как выяснили в спецслужбе, сейчас представители "ДНР" пытаются внести эти дипломы в общий реестр РФ.

При этом отмечается, что в 2019-2020 годах выпускникам учебных заведений "ДНР", аккредитованных в РФ, было выдано более 2500 дипломов государственного образца России, а с 2014 года их количество составляет более 8000.

"Выдача официальных документов РФ организациям и учреждениям, расположенным на территории Украины, подтверждает, что Россия контролирует оккупированные территории Донецкой и Луганской областей, руководит местными процессами и усиливает свое присутствие, маскируясь под структуры так называемых "ДНР" и "ЛНР", — подчеркнули в СБУ.

Там также констатировали, что российские чиновники подписывают официальные документы, касающиеся политики РФ в отношении оккупированных территорий Украины. Так, в одном из писем министр иностранных дел России Сергей Лавров позволяет открыть пункты проведения единого государственного экзамена на базе донецких муниципальных учреждений образования так называемой "ДНР". Причем своим письмом Лавров удовлетворил ходатайство от депутата Государственной думы РФ Геннадия Онищенко.

Известно, что сам Онищенко многократно посещал временно оккупированные территории Украины и в 2020 и 2021 годах лично вручал часть дипломов о высшем образовании в оккупированном Донецке (сертифицированы как такие, что прошли российскую аккредитацию). В июле 2021 года он получил псевдозвание "героя труда ДНР", которое ему вручил лично главарь боевиков Денис Пушилин.

Как выяснила СБУ, все визиты и мероприятия на территории Украины при участии указанного представителя Госдумы РФ осуществлялись без согласования с органами государственной власти Украины. А меры по его передвижению и безопасности — обеспечивали боевики "ДНР".

Также СБУ владеет доказательствами, что даже действующий "министр образования ДНР" Михаил Кушаков имеет российский паспорт и является офицером РФ. Он находится в звании подполковника запаса органов государственной безопасности России, в 2002 году отправился в непризнанную республику "Приднестровье", где "работал в сфере образования". С 2015 года переехал в "ДНР", где стал "заместителем министра", а с 2019 года — "министром образования ДНР".

На данный момент СБУ проверяет информацию, что руководство так называемой "ДНР" ожидает согласования правительства РФ, чтобы принимать целенаправленные меры по насаждения административной модели управления, стандартизации и сертификации деятельности органов и учреждений "ДНР" в соответствии с нормами РФ и дальнейшей федерализации временно оккупированной территории Донецкой области.

При этом украинскими правоохранителями решается вопрос об объявлении соответствующим лицам уведомления о подозрении.

Ранее сообщалось, что жителей оккупированного Донбасса массово свозят в Ростовскую область России голосовать на выборах в Госдуму РФ. При этом гражданам Украины перед голосованием выдают российские паспорта.

Перед этим Служба безопасности Украины зафиксировала массовую незаконную выдачу паспортов России на оккупированных территориях Украины. Причем СБУ связывает паспортизацию РФ жителей ОРДЛО с выборами в Госдуму России.