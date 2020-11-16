Лидер КНДР Ким Чен Ын впервые за месяц появился на публике

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын впервые за 25 дней появился на публике, посетив заседание Политбюро Трудовой партии страны.

Об этом сообщает южнокорейское агентство Yonhap.

Указано, что Ким Чен Ын принял участие в расширенном заседании Политбюро, которое состоялось в воскресенье, 15 ноября.

"Он обсудил COVID-19 и противоэпидемическую ситуацию в государстве, а также уточнил задачи для партийной, военной и экономической сферы относительно дальнейшего усиления чрезвычайного противоэпидемического фронта", — отмечает Корейское центральное информационное агентство (KCNA).

Как сообщается, Ким Чен Ын также отметил необходимость сохранять "высокую боевую готовность, строить плотную блокирующую стену и еще больше активизировать противоэпидемическую работу".

Известно, что в последний раз лидер КНДР появлялся на публике 22 октября. Тогда он посетил кладбище в Пхенан-Намдо, почтив память китайских военных, погибших в Корейской войне.

Как сообщалось, 8 месяцев назад Северная Корея закрыла границы и изолировалась от мира. Правительство страны утверждает, что у них не было случаев заражения коронавирусом, однако аналитики считают это маловероятным.

В Национальной разведывательной службе Южной Кореи заявили, что КНДР установила наземные мины в приграничных районах с Китаем, чтобы бороться, таким образом, с пандемией коронавируса.

По данным сайта Worldometer, по состоянию на утро 16 ноября в мире зарегистрировано 54 818 004 случая коронавирусной инфекции. В частности, 1 324 526 человек умерли, а 38 140 211 выздоровели.

Ранее сообщалось, что хакеры из КНДР отмывают криптовалюту через подарочные карты или биржи.