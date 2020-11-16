Политика 60 минут назад

Лидер КНДР Ким Чен Ын впервые за месяц появился на публике

Он принял участие в расширенном заседании Политбюро Трудовой партии страны

Ким Чен Ын. Фото: Getty Images Ким Чен Ын. Фото: Getty Images
Ким Чен Ын. Фото: Getty Images

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын впервые за 25 дней появился на публике, посетив заседание Политбюро Трудовой партии страны.

Об этом сообщает южнокорейское агентство Yonhap.

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Указано, что Ким Чен Ын принял участие в расширенном заседании Политбюро, которое состоялось в воскресенье, 15 ноября.

"Он обсудил COVID-19 и противоэпидемическую ситуацию в государстве, а также уточнил задачи для партийной, военной и экономической сферы относительно дальнейшего усиления чрезвычайного противоэпидемического фронта", — отмечает Корейское центральное информационное агентство (KCNA).

Как сообщается, Ким Чен Ын также отметил необходимость сохранять "высокую боевую готовность, строить плотную блокирующую стену и еще больше активизировать противоэпидемическую работу".

Известно, что в последний раз лидер КНДР появлялся на публике 22 октября. Тогда он посетил кладбище в Пхенан-Намдо, почтив память китайских военных, погибших в Корейской войне.

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Как сообщалось, 8 месяцев назад Северная Корея закрыла границы и изолировалась от мира. Правительство страны утверждает, что у них не было случаев заражения коронавирусом, однако аналитики считают это маловероятным.

В Национальной разведывательной службе Южной Кореи заявили, что КНДР установила наземные мины в приграничных районах с Китаем, чтобы бороться, таким образом, с пандемией коронавируса.

По данным сайта Worldometer, по состоянию на утро 16 ноября в мире зарегистрировано 54 818 004 случая коронавирусной инфекции. В частности, 1 324 526 человек умерли, а 38 140 211 выздоровели.

Ранее сообщалось, что хакеры из КНДР отмывают криптовалюту через подарочные карты или биржи.

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