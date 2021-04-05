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В мире 30 минут назад

LinkedIn отправила сотрудников в отпуск на неделю для предотвращения их выгорания

Некоторое количество сотрудников все же продолжит сейчас работу, но потом все равно отдохнет неделю

Фото: GettyImages Фото: GettyImages
Фото: GettyImages

Сотрудники соцсети LinkedIn по всему миру с 5 апреля отправлены в оплачиваемый отпуск в течение недели для предотвращения их эмоционального выгорания.

Как передает CNN, выходные длиной в неделю предоставлен большинству из 15,9 тысячи сотрудников компании, работающих полный рабочий день. В то же время некоторое количество наиболее нужных сотрудников продолжит работу в течение этой недели, однако они смогут запланировать такой отпуск позднее.

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Отмечается, что поскольку почти все сотрудники перестали работать одновременно, они не будут завалены корпоративной перепиской, заметками о встречах и запросами по проектам, которые накопились бы, если бы их отсутствие было индивидуальным.

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"Мы хотели убедиться, что можем дать им что-то действительно ценное, то, что мы считаем наиболее ценным сейчас для всех нас, — это время для всех нас коллективно отойти", — отмечает директор по персоналу LinkedIn Теуила Хансон.

LinkedIn перевела сотрудников на удаленную работу еще более года назад, когда разворачивалась пандемия Covid-19, и стала регулярно их опрашивать: уже летом опросы показали изменение настроений работников, что было воспринято как явное свидетельство их эмоционального выгорания.

В ответ компания создала инициативу под названием LiftUp!, которая включает тренинги для менеджеров, сталкивающихся с выгоранием, проведение дней без рабочих совещаний, а также создание ресурсов по психическому здоровью.

Напомним также, что недавно Delo.ua выясняло у представителей разных украинских компаний, какой режим работы они выбрали для себя спустя год пандемии коронавируса, и с каким опытом удаленной работы столкнулись на карантине.

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