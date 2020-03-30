Лоукостер EasyJet приостановил все полеты на 2 месяца

Британская бюджетная авиакомпания EasyJet приостанавливает эксплуатацию всего своего флота на два месяца.

Об этом сообщает Reuters.

В частности, авиакомпания заявила в понедельник, 30 марта, что весь ее флот из более чем 300 самолетов был припаркован.

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При этом руководство лоукостера не имеет уверенности в дате возобновлении коммерческих рейсов.

В заявлении говорится, что по соглашению с Unite, профсоюзом, который представляет ее бортпроводников, они не будут работать в течение двух месяцев с 1 апреля и будут получать 80% от своей средней зарплаты по государственной схеме сохранения рабочих мест.

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Указано, что в последние дни EasyJet осуществила более 650 эвакуационных рейсов, вернув в Британию более 45 тысяч своих клиентов.

Ранее сообщалось, что авиакомпания Air Canada вынуждена вдвое уменьшить количество работников из-за кризиса, вызванного пандемией COVID-19. О временном прекращении или существенном сокращении деятельности заявили также канадские авиакомпании WestJet, Porter, Transat и Sunwing.