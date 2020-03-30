Экономика 3 часа назад

Лоукостер EasyJet приостановил все полеты на 2 месяца

При этом руководство британской авиакомпании не имеет уверенности в дате возобновления коммерческих рейсов

Лоукостер EasyJet приостановил все полеты на 2 месяца Лоукостер EasyJet приостановил все полеты на 2 месяца
Самолет EasyJet. Фото: Википедия

Британская бюджетная авиакомпания EasyJet приостанавливает эксплуатацию всего своего флота на два месяца.

Об этом сообщает Reuters.

В частности, авиакомпания заявила в понедельник, 30 марта, что весь ее флот из более чем 300 самолетов был припаркован.

Подпишитесь на канал DELO.UA

При этом руководство лоукостера не имеет уверенности в дате возобновлении коммерческих рейсов.

В заявлении говорится, что по соглашению с Unite, профсоюзом, который представляет ее бортпроводников, они не будут работать в течение двух месяцев с 1 апреля и будут получать 80% от своей средней зарплаты по государственной схеме сохранения рабочих мест.

Читайте также:
В Украине аннулировали лицензию авиакомпании Atlasjet Ukraine

Указано, что в последние дни EasyJet осуществила более 650 эвакуационных рейсов, вернув в Британию более 45 тысяч своих клиентов.

Ранее сообщалось, что авиакомпания Air Canada вынуждена вдвое уменьшить количество работников из-за кризиса, вызванного пандемией COVID-19. О временном прекращении или существенном сокращении деятельности заявили также канадские авиакомпании WestJet, Porter, Transat и Sunwing.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

МАУ в конце года может потерять 60 млн долларов — СМИ
МАУ в конце года может потерять 60 млн долларов — СМИ
В Украине аннулировали лицензию авиакомпании Atlasjet Ukraine
В Украине аннулировали лицензию авиакомпании Atlasjet Ukraine
Boeing планирует возобновить выпуск 737 Max уже в мае
Boeing планирует возобновить выпуск 737 Max уже в мае
Загрузка...
Новое видео
Алексей Ильяш, Davinchi: Почему нужно не бояться быстро менять стратегию

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация

  2. В Украине зафиксировано 475 случаев заражения коронавирусом

  3. Какие налоговые изменения ждут малый бизнес в 2020 году и зачем они нужны

  4. В Москве ввели жесткую самоизоляцию: жителям запретили выходить из дому

  5. "Нам никто не сказал об обсервации" — прилетевших с Бали в Киев не выпускают из самолета

Загрузка...