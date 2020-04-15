Макрон намерен убедить Путина прекратить ведение огня из-за коронавируса

Президент Франции Эммануэль Макрон будет убеждать президента России Владимира Путина поддержать призыв ООН к глобальному прекращению огня для сосредоточения на пандемии коронавируса.

Об этом сообщает Reuters.

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По словам французского лидера, на данный момент трое из пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН согласны поддержать этот призыв.

В частности, Макрон отметил, что этот призыв поддерживают президент Китая Си Цзиньпин, президент США Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, остается убедить президента РФ Владимира Путина.

"Я думаю, что президент Путин наверняка согласится, и в тот день, когда он скажет, что мы это сделаем, мы сможем провести эту видеоконференцию и передать этот призыв торжественно, убедительно и эффективно", — заявил он.

Также президент Франции рассказал, что говорил о прекращении огня с главой РФ еще в начале этой инициативы, которая прозвучала в конце марта. После этого он с Путиным не разговаривал, но заявил, что вскоре это сделает.

Ранее Эммануэль Макрон заявил, что война в Украине не является препятствием для улучшения отношений с Россией. Он отметил, что долго размышлял о возможности изменить отношение к Владимиру Путину.

Также Макрон настаивал, что диалог с РФ, в том числе в рамках нормандского формата, в интересах мира и безопасности в Европе.

Напомним, 7 февраля 2020 года президент Франции Эммануэль Макрон заявил о сокращении ядерного арсенала страны до 300 боеголовок.