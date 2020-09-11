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вчера, 13:28

Масштабное ДТП под Киевом: число погибших возросло до 6 человек

В больницах прооперировали 8 пострадавших, полиция начала уголовное производство

Последствия ДТП в Киевской области. Фото: Нацполиция Последствия ДТП в Киевской области. Фото: Нацполиция
Последствия ДТП в Киевской области. Фото: Нацполиция

Автомобильная авария, которая произошла утром в Бориспольском районе Киевской области, унесла жизни уже шестерых человек.

Об этом со ссылкой на данные Патрульной полиции Украины сообщает УНН.

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В ведомстве напомнили, что на 47 км автодороги "Киев — Харьков — Довжанский" столкнулись 4 транспортных средства: два грузовика, микроавтобус и легковушка.

"По состоянию на сейчас, в результате ДТП 6 человек погибли и 18 обратилось за помощью к врачам", — доложили в полиции.

Также стало известно, что в больницах прооперировали 8 пострадавших.

Сейчас на месте происшествия работают медики, спасатели и следственно-оперативная группа, которая выясняет все обстоятельства ДТП.

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В свою очередь патрульные полицейские обеспечивают безопасность дорожного движения.

Кроме того, по факту ДТП, которое произошло утром в Киевской области, открыто уголовное производство.

Ранее сообщалось, что в Бориспольском районе Киевской области в ночь на пятницу, 11 сентября, произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого 5 человек погибли, а еще 20 — пострадали.

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