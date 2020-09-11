Происшествия вчера, 09:31

В ДТП под Киевом попали грузовики, автобус и легковушка: 5 жертв, 20 пострадавших (ФОТО)

Водителей просят по возможности воздержаться от поездки в районе 47 км автодороги М-03

На месте жуткого ДТП под Киевом. Фото: Нацполиция На месте жуткого ДТП под Киевом. Фото: Нацполиция
На месте жуткого ДТП под Киевом. Фото: Нацполиция

В Бориспольском районе Киевской области в ночь на пятницу, 11 сентября, произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого 5 человек погибли, а еще 20 — пострадали.

Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции Киевской области.

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"Сегодня около 4:00 на 47 км автодороги М-03 произошло столкновение четырех транспортных средств: двух грузовиков, микроавтобуса и легковушки", — говорится в сообщении.

По предварительным данным, водитель DAF FT95 двигался в сторону столицы, совершил столкновение с Mercedec-Benz 1320, после чего совершил выезд на полосу встречного движения и допустил столкновение еще с двумя транспортными средствами, а именно Mercedes-Benz Sprinter и ВАЗ.

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"Вследствие ДТП 5 человек погибли, 20 получили травмы и были госпитализированы в больницу. Сейчас на месте работают медики, спасатели и следственно-оперативная группа полиции", — говорится в сообщении.

Патрульные полицейские обеспечивают безопасность дорожного движения на месте происшествия.

Все обстоятельства аварии выясняют следователи.

Водителей просят по возможности воздержаться от поездки по вышеуказанному маршруту.

В свою очередь в ГСЧС отметили, что для деблокирования от ведомства привлекалось 8 человек личного состава и 2 единицы техники.

Напомним, в ночь с 4 на 5 сентября в Коломыйском районе Ивано-Франковской области легковой автомобиль столкнулся с фурой. В результате ДТП погибли четыре человека, находившиеся в салоне легкового автомобиля.

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