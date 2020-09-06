Происшествия 60 минут назад

Под Киевом в ДТП погибли мотоциклист и его пассажирка (ФОТО)

Предположительно, водитель мотоцикла пребывал в состоянии алкогольного опьянения

Фото: Facebook/dtp.kiev.ua Фото: Facebook/dtp.kiev.ua
Фото: Facebook/dtp.kiev.ua

В ночь с 5 на 6 сентября на трассе Киев — Ковель произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли два человека.

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Как сообщает dtp.kiev.ua, смертельная авария произошла на Варшавском шоссе.

"Погибли и сгорели парень и девушка на мотоцикле… Мотоцикл выехал на встречку в пирожок (автомобиль ИЖ-2715 — Delo.ua). Части тела пилота и пассажирки разбросало на десятки метров. Смерть наступила мгновенно. Обломки мотоцикла после удара загорелись. Пострадал водитель авто Fiat Doblò был зажат в авто, госпитализирован. Около 3 часов трасса была перекрыта. На месте работала СОГ (Служба оперативного реагирования — Delo.ua)", — сообщили в паблике.

В сообщении отмечается, что предположительно водитель мотоцикла был в состоянии алкогольного опьянения.

"Есть основания предполагать, что водитель мотоцикла был пьян, также без экипа (экипировки — Delo.ua). Хотя, при таких ударах это уже не имеет большого значения", — говорится в сообщении.

Напомним, в ночь с 4 на 5 сентября в Коломыйском районе Ивано-Франковской области легковой автомобиль столкнулся с фурой. 

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В результате ДТП погибли четыре человека, находившиеся в салоне легкового автомобиля.

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