Финкорпорация IFC готова инвестировать в Украину $3 млрд, но есть условие

Международная финансовая корпорация (IFC), входящая в группу Всемирного банка, планирует инвестировать в экономику Украины около $3 млрд до 2024 года, однако это возможно лишь при условии полной реализации земельной реформы.

Об этом заявил глава регионального представительства IFC в Украине Джейсон Пеллмар в интервью "НВ".

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Он отметил, что у "IFC очень большие амбиции в отношении Украины" и уже видно шаги выхода из экономического кризиса.

По словам Пеллмара, при условии стабильных макропоказателей и реформ, корпорация сможет инвестировать в экономику страны около $3 млрд до 2024 года.

Глава IFC в Украине при этом объяснил, что такой прогноз базируется на условии полной реализации земельной реформы.

"Сейчас юридические лица не могут приобретать земельные участки, а иностранцы не являются участниками рынка земли. В таких условиях речи о новых иностранных инвестициях в этом секторе быть не может", — пояснил он.

Эти факторы, продолжил Пеллмар, ограничивают возможность мобилизации крупномасштабных инвестиций в сельское хозяйство.

"Никто не будет инвестировать в ирригацию на участке земли, у которой нет владельца. И в этом случае нужно обладать большим количеством земли, возможно, больше, чем 10 тысяч гектаров", — привел он пример.

Однако сейчас, как известно, действует ограничение на количество земли, которая может быть продана, и ограничения на участие иностранцев на рынке — это все влияет на экономические выгоды открытого рынка земли.

"Реформы проводят для того, чтобы получить определенный эффект — инвестиции в агросектор Украины, а также поддержку малых и средних фермеров, которые смогут правильно монетизировать свою землю и получить большую ценность", — высказался Пеллмар.

Этот эффект, считает он, будет достигнут благодаря прозрачности и эффективности процесса земельной реформы, в частности, наличию действующего земельного кадастра и дополнительных подзаконных актов.

Напомним, в Министерстве экономики считают, что в 2021 году инвестиции выйдут на докризисный уровень и достигнут $5 млрд благодаря концессии, поддержке крупных инвестпроектов и индустриальным паркам.

Как сообщалось, Верховная Рада 16 марта начала рассмотрение законопроекта №2194 по дерегуляции земельных отношений во втором чтении, однако за 3 часа рассмотрела только 160 поправок — всего их зарегистрировано более 3000.

При этом в повестку дня заседаний Верховной Рады 15-19 марта внесены законопроекты относительно земельных аукционов и передачи земли "на места", они являются ключевыми для проведения земельной реформы.

Ранее президент Владимир Зеленский распорядился создать в Украине национальный фонд инвестиций.