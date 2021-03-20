Инвестиции Германии в экономику Украины превысили $1,67 млрд — вице-премьер

Германия является основным торговым партнером Украины в Евросоюзе, по результатам 2020 года ее доля среди стран ЕС составляет 17,6%.

По состоянию на октябрь 2020 года Германия инвестировала в экономику Украины $1,67 млрд, заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, сопредседатель украинско-немецкой группы высокого уровня по экономическому сотрудничеству Ольга Стефанишина в интервью "Укринформу".

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По ее словам, энергетическое партнерство было заключено между странами осенью 2020 года, но Германия является стратегическим энергетическим партнером Украины уже много лет. Особенно это партнерство, отметила Стефанишина, было усилено после того, как Украина задекларировала согласование своей политики с Европейским зеленым курсом.

Кроме амбициозных экологических обязательств, Украина также обязуется пройти большой путь "зеленой трансформации", которая охватывает, в том числе, и трансформацию угольных регионов. Германия стала крупнейшим союзником Украины, что можно рассматривать как долгосрочную инвестицию в развитие Украины.

"Буквально в этом году Украина и Германия должны согласовать программу такого "справедливого перехода" и уже со следующего года браться за ее реализацию с четырех пилотных проектов", — подчеркнула вице-премьер.

Она добавила, что правительство ФРГ предусмотрело значительное финансирование. Цифру Стефанишина не назвала, но отметила, что речь идет о "миллионах евро".

В то же время чиновница признала, что этого, конечно, недостаточно для реализации этой амбициозной цели, ведь "потребности достигают десятков миллиардов евро".

В то же время, даже несмотря на то, что финансирования недостаточно для реализации цели, политическая поддержка этой амбиции остается очень важной для нас, добавила она.

Также вице-премьер сообщила, что во время 4-го Украинско-немецкого форума в Берлине в пятницу обсуждались новые проекты, в частности, рассматривались конкретные бизнес-кейсы по перемещению некоторых высокотехнологичных производств на территорию Украины.

Одним из приоритетных направлений является водород, поскольку Украина обязалась согласовывать свою политику с целями Европейского зеленого курса (Green Deal), уточнила Стефанишина.

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По ее словам, немецкие компании прекрасно понимают, что достижение ФРГ климатической нейтральности повысит спрос на электроэнергию, а Украина является тем источником, который может удовлетворить этот спрос.

Кроме амбициозных экологических обязательств, которые берем на себя, мы также обязуемся пройти большой путь "зеленой трансформации", отметила чиновник.

Как сообщалось, власти Германии рассматривают идею получить от США возможность завершить строительство газопровода "Северный поток-2" в обмен на крупные инвестиции в украинскую промышленность.