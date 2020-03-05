Мифы об инвестициях на фондовом рынке далеки от реальности — эксперт

По данным исследования Gallup, в 2019 году почти 55% населения США были владельцами акций компаний. Западные фондовые рынки существуют давно — поэтому значительная часть населения Америки и Западной Европы вовлечена в мир биржевых торгов. Украинцы, когда задумываются об инвестировании собственных средств, традиционно вспоминают о банковских депозитах, потому что в нашей стране до сих пор существует ряд предубеждений относительно инвестиций в ценные бумаги. Об этом в статье "Мифы об инвестициях на фондовом рынке" рассказал аналитик "Фридом Финанс Украина" Денис Белый.

"Акции и биржи исключительно для богачей" — это обычный миф, который не соответствует действительности. Для начала инвестирования не нужно иметь много денег — одну акцию компании можно приобрести, например, за 100 американских долларов, а облигацию внутреннего государственного займа — за 1150 гривен. Государственная облигация номинированная в валюте стоит дороже — 1150 долларов. Итак, чтобы стать владельцем ценных бумаг, достаточно сэкономить 24-30 тысяч грн свободных средств и посетить банк или лицензированную Минфином инвестиционную компанию, — пояснил эксперт.

Украинцы до сих пор считают акции рискованным инструментом для инвестирования, хотя факты говорят об обратном. Историческая динамика индекса S&P 500 (включает 500 самых дорогих компаний США) убеждает — за последние 20 лет американский фондовый рынок рос, даже несмотря на кризис 2007-2008 годов. Он находится в состоянии устойчивого роста (с периодическими коррекциями в виде кризисов) еще со времен Великой депрессии в США (1929-1933). Если инвестор планирует инвестировать на период до 10 лет, можно снизить риски спекулятивного изменения стоимости, приобретя "голубые фишки" — ценные бумаги наиболее крупных, ликвидных и надежных брендов, — объясняет Денис Белый.

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Большинство мифов о ценных бумагах — это результат мучительного становления украинского фондового рынка на первоначальном этапе. Действительно, отечественные реалии далеки от идеала — в Украине без риска можно инвестировать только в государственные ценные бумаги, несколько выше риск несут в себе корпоративные облигации и акции нескольких эмитентов. А вот инвестиции на развитом рынке США — это возможность воочию убедиться в простоте осуществления инвестиций можно даже просчитывать ожидаемые доходы, — пояснил эксперт "Фридом Финанс Украина".

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Рыночные цены на акции зависят от публичной информации относительно конкретной компании. Иногда бывают случаи, когда рынок слишком оптимистично оценивает будущие успехи компании и переоценивает ее. Однако, после первой же неудачи, цена акций бренда корректируется до справедливой цены, а в случае значительных провалов — даже ниже справедливой стоимости. Задача инвестора — самостоятельно или с помощью финансового консультанта определить — переоценена или недооценена определенная акция и принять соответствующее инвестиционное решение. Если решение будет основываться на взвешенной фундаментальной оценке и техническом анализе — это инвестировать в ценные бумаги вполне безопасно и выгодно.

Чтобы обезопасить себя и получить максимум выгоды, выбирайте инвестиции с долгосрочным горизонтом, — подчеркнул аналитик "Фридом Финанс Украина", Денис Белый.