Политика и экономика 50 минут назад

Минцифры планирует запустить обучение предпринимательству в школах

Подобный проект уже действует на платформе "Дія.Цифрова освіта" и ждет только решения от Министерства образование

Валерия Ионан из Минцифры на GET Business Festival. Фото: Константин Мельницкий/Delo.ua Валерия Ионан из Минцифры на GET Business Festival. Фото: Константин Мельницкий/Delo.ua
Валерия Ионан из Минцифры на GET Business Festival. Фото: Константин Мельницкий/Delo.ua

Заместитель министра цифровой трансформации по вопросам евроинтеграции Валерия Ионан на GET Business Festival, который проходит 14 июля в Pochayna Event Hall, рассказала, что Министерство цифровой трансформации планирует уже в этом году запустить факультативное обучение предпринимательству в школах.

Она отметила, что Минцифры уделяет много внимания развитию образования в предпринимательстве. Чиновник считает, что такие знания нужно усваивать еще в школьном возрасте.

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"Именно поэтому мы, совместно с "Киевстар" и студией онлайн-образования EdEra, создали проект "Предпринимательство для старшеклассников". Шесть модулей из 36 уроков, которые сейчас доступны на платформе "Дія.Цифрова освіта". Но мы сейчас получим гриф от Министерства образования и науки Украины и надеемся, что уже с этого учебного года в школах смогут преподавать этот предмет", — отметила Ионан.

Отметим, что GET Business Festival проходит 14 июля в Киеве, в Pochayna Event Hall. Своим успешным бизнес-опытом поделились 70 бизнес-практиков, среди которых основатель холдинговой компании UFuture Василий Хмельницкий, исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук, СЕО компании SHABO Гиорги Иукуридзе, председатель совета директоров Darnitsa Group Дмитрий Шимкив и многие другие.

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Так, например, Сахарук рассказал о главных драйверах прогресса в их секторе, которые сегодня существуют в мире. Одним из них, например, является декарбонизация — мир движется к парадигме возобновляемой энергии и вся Европа готовится к "зеленому переходу", а объемы солнечной и ветряной генерации электричества стремительно растут.

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