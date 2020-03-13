Минэкоэнерго заканчивает евроинтеграционный законопроект об энергоэффективности

Министерство энергетики и защиты окружающей среды Украины (Минэкоэнерго) финализирует работу по доработке законопроекта об энергоэффективности, чтобы как можно скорее его направить в Верховную Раду.

Об этом сообщил заместитель министра энергетики и защиты окружающей среды Алексей Рябчин во время панельной дискуссии "Трансформация энергетики Украины", которая проходила в Американской торговой палате в Украине.

Как передает пресс-служба Минэкоэнерго, принятие этого законопроекта является евроинтеграционным обязательством Украины согласно требованиям Директивы ЕС об энергоэффективности.

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"Ставим своей задачей повышение уровня энергоэффективности всей экономики. Если раньше Правительство сконцентрировалось на термомодернизации жилых зданий, сейчас мы планируем расширить государственную поддержку для внедрения энергоэффективных мероприятий для МСБ (малого и среднего бизнеса — Delo.ua), стимулировать развитие рынка энергоаудита и внедрение систем энергоменеджмента. Кроме этого, планируем внедрить энергоэффективные публичные закупки, а также повышать энергоэффективность зданий бюджетной сферы", — заявил Рябчин.

По его словам, в планах Минэкоэнерго в пилотном режиме сделать "зеленые" кредиты в поддержку промышленных предприятий и ЭСКО компаний, которым не хватает оборотного капитала, чтобы охватить больше энергоэффективных проектов. Также планируется стимулировать энергоэффективность в транспорте, вводя электромобильную инфраструктуру, поддерживать технологии аккумуляции "зеленой" энергии.

Кроме того, в 2020 году важным элементом остается реформирование налога на углекислый газ (СО2). Выбросы углерода, которые способствуют изменению климата — одна из крупнейших глобальных угроз в мире.

По данным исследования NASA, подтвержденным Гидрометцентром, если взять данные за период 1950-1980 годов и сравнить с 2019 годом, то в Украине уже выросла средняя годовая температура в плюс 3 градуса, и это еще не конец.

"Сейчас этот налог собирается с предприятий, которые выбрасывают более 500 тонн СО2, а таких предприятий насчитывается около трех — четырех тысяч. Мы хотим модифицировать этот налог, чтобы облагать ископаемое топливо, которое импортируется и добывается в Украине. А средства от налога направлять на энергоэффективность домохозяйств и предприятий, на зеленую трансформацию. И такой законопроект уже разрабатывается в Минекоэнерго", — подытожил замминистра.

В конце января во время презентации проекта Концепции зеленого энергетического перехода глава Министерства энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель заявил, что к 2050-ому году уровень возобновляемых источников энергии в общем энергобалансе страны вырастет до 70%.