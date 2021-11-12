Минфин Марченко недофинансировал 100 млрд грн. расходов — СМИ

Несмотря на постоянные заявления о перевыполнении планов поступления налогов, главный провал Министерства финансов — хроническое недофинансирование расходной части бюджета. Денег не хватает даже на армию и медицину. Причиной этому называют неэффективное планирование главы Минфина Сергея Марченко.

Об этом пишет издание "Апостроф".

Согласно оперативной статистике, за 10 месяцев 2021 года недофинансирование расходной части госбюджета составило 106,7 млрд грн (-9,6% от бюджетной росписи на этот период). Из них 75,7 млрд грн. недофинансировано по общему фонду, 30,9 млрд грн. — по специальному.

Невыполнение плана по расходам, требующих дальнейшего финансирования, за 10 месяцев 2021 года составило 62,6 млрд грн., из которых 25,2 млрд грн — по защищенным статьям (социальное обеспечение, оплата труда, медикаменты, продукты питания, расходы на командировки, оплата коммунальных услуг и т.д.).

"Даже по ряду основных статей расходов ключевых направлений средства выделялись в неполном объеме. Медицина — "минус" 13,7 млрд грн: по госгарантиям медобслуживания населения не профинансировано 7,9 млрд грн, по отдельным медицинским мероприятиям — 3,5 млрд грн, а развитие скорой помощи и технической базы — на 2,3 млрд грн. Армия — "минус" 8 млрд грн: модернизация/ремонт вооружений, военной техники/оборудования — на 4,2 млрд грн, обеспечение Вооруженных Сил — на 3,6 млрд грн. Государственный фонд регионального развития — "минус" 1 млрд грн.", — говорится в материале.

Также, по состоянию на 1 ноября 2021 года, объем неоплаченных обязательств (неоплаченные счета) правительства составил 3,7 млрд грн. "Как показывает практика прошлых лет, особенно конца 2020 года, Казначейство может просто не принимать платежные поручения от распорядителей бюджетных средств без объяснения причин.

Косвенным подтверждением этого является тот факт, что в ноябре 2020 года сумма неоплаченных обязательств правительства резко увеличилась с 3,8 млрд грн на начало ноября до 15 млрд грн на конец ноября 2020 года", — отмечается в статье.

Также, по данным авторов, Минфин регулярно "залазит в карман" местным органам власти. "В марте — на 10,3 млрд грн; в июне — на 12 млрд грн; в июле — на 10 млрд грн; в сентябре — на 28,2 млрд грн. За 9 месяцев 2021 года бюджету не хватало 51 млрд грн. Причем это не временные кассовые разрывы, которые гасятся каждый месяц, а системное кредитование расходной части бюджета за счет средств местных общин. Фактически это означает, что на $2 млрд своих денег у Минфина не хватает даже несмотря на регулярные заявления о перевыполнении бюджета", — отмечает "Апостроф".

Данные о перевыполнении бюджета по доходам — всего лишь статистические манипуляции при планировании бюджетных поступлений. Самый яркий пример касается заниженных баз для начисления НДС. Для прогноза по этому налогу Минфин берет заниженный показатель роста экономики.

"Занижение базы налогообложения на 500 млрд грн приводит к занижению прогнозных объемов поступлений от НДС на 100 млрд грн в год минимум. Такая "подушка безопасности" позволяет сводить бюджет, не меняя текущую ситуацию. Можно продолжать крышевать скрутки НДС и покрывать контрабанду на таможне, а поступления в казну будут наращиваться "сами по себе": по мере роста инфляции и восстановления экономики", — сказано в тексте статьи.

Чтобы выйти из кризиса, Минфину придется устроить "марафон размещений" ОВГЗ. А их привлекательность возможно повысить только за счет повышения ставок. Потому что после того, как Нацбанк свернул антикризисное финансирование банков, покупать украинские бумаги, по сути, особо не кому.

"Ситуацию не спасет выделение МВФ кредитного транша в ноябре-декабре, даже если это случится. Ни, если мы получим $700 млн, как рассчитывали в Офисе президента, ни даже при выделении $1,4 млрд, как прочили западные эксперты (прогноз J.P. Morgan). Поскольку недобор по долговым обязательствам для покрытия дефицита уже сейчас намного больше. Разговоры о том, что недобор займов — это экономия для бюджета, не выдерживают критики: когда в стране недофинансируются даже армия и медицина, и даже при "виртуальном" перевыполнении доходов приходится фактически "лезть в карман" местных бюджетов — вопрос не в экономии, а в эффективном управлении привлеченными средствами. А с этим в Минфине, похоже, большие проблемы", — резюмирует издание.

Напомним, дефицит государственного бюджета по итогам 2021 года по общему фонду составит около 170 млрд грн при годовом плане 220 млрд грн.