Министр Чернышов не справился с удержанием тарифов на ЖКХ — СМИ

Глава Министерства развития общин и территорий (Минрегиона) Алексей Чернышов полностью провалил задачу по удержанию тарифов на коммунальные услуги в платежках для украинцев на отопительный сезон 2021/2022 годов. Об этом пишет "Gazeta.ua", основываясь на информации министерства.

Издание напоминает, что еще в начале 2021 года Зеленский говорил о необходимости провести аудит всех тарифов, недвузначно намекая на наличие в них большой коррупционной составляющей и интересов местных властей. В Минрегионе еще в феврале пообещали создать в стране специальную инспекцию, которая бы занималась контролем тарифов. "Но, как известно, такой орган так и не был создан, Чернышов просто "умыл руки", попросту отпустив ситуацию "на волю рынка", — говорится в статье.

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При этом единственное, что делает Чернышов, это заявляет о готовности инфраструктуры к отопительному сезону. "Однако эти заявления на фоне будущего тарифного коллапса выглядят не более чем сотрясанием воздуха и попыткой делать хорошую мину при плохой игре. Ведь если неплатежи за коммунуслуги будут нарастать (а это неизбежно при повышении цен на услуги на 30-70%, как прогнозируют профильные ассоциации), то коммунальным предприятиям просто не за что будет предоставлять такие услуги. То есть ни о каких поддерживающих, капитальных ремонтах, закупке нового оборудования, устранении аварий или же повышении зарплаты сотрудникам речи идти вообще не будет", — отмечают журналисты.

При этом, по данным издания, в Минрегионе нашли "способ" удержать тарифы: хотят переложить компенсацию разницы между рыночными и "правильными" ценами на местные власти. По расчетам Ассоциации городов Украины, такой популизм обойдется регионам не менее чем в 25 млрд грн. Это деньги, которые придется вытянуть со статей развития городов, оставив их без новых дорог, школ, больниц, закупок общественного транспорта.

Кроме тарифного провала у Чернышова никаких подвижек и по программе повышения энергоэффективности. "Сегодня более актуальным является вопрос уменьшения размера этого платежа для украинских семей за счет сокращения потребления тепловой энергии. Именно энергоэффективность должна стать нашим приоритетом", — говорил Чернышов на одной из конференций в феврале. Впрочем, по данным Фонда энергоэффективности, на 31 августа объем утвержденных для ОСМД программ составил 213 млн грн. Это притом, что, по данным различных экспертных сообществ, потребность украинского жилого фонда в энергомодернизации оценивается в сумму свыше 5 млрд долларов.

"По сути, на сегодняшний день вся деятельность Минрегиона и Чернышова в сфере модернизации сводится к заявлениям о потребности установить теплосчетчики в ЖК и квартирах. По остальным вопросам "работа ведется". Только вот гражданам от этого в буквальном смысле теплее почему-то не становится", — резюмирует издание.

По мнению авторов, пассивность министра в инициировании и проведении каких-либо реформ в сфере ЖКХ, реализации программ термомодернизации, помощи общинам в решении тарифного вопроса может объясняться тем, что министр всерьез подумывает о том, чтобы найти себе "тихую гавань" в другом месте еще до того, как скандальный срыв отопительного сезона станет причиной его громкой отставки. "В СМИ уже писали о том, что Алексей Чернышов ищет варианты, как покинуть свое кресло в течение ближайшего месяца, чтобы не участвовать в апокалипсисе под названием "отопительный сезон и новые тарифы на коммунальные услуги". Однако хуже всего в этой ситуации то, что в итоге за нее заплатит население холодными батареями и десятками тысяч гривен в платежках", — сказано в материале.