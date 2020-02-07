Минюст намерен через суд ликвидировать "партии-зомби" (ВИДЕО)

Министерство юстиции Украины намерено через суд добиться ликвидации 48 партий, которые не ведут политической деятельности. Об этом заявил глава ведомства Денис Малюська в своем видеобращении на Facebook.

"В Украине зарегистрированы 349 политических партий, из которых почти 48 "партий зомби", которые не функционируют. В то же время существует целый "теневой рынок", на котором за значительные суммы покупаются и продаются политические партии. Мы подали иски об аннулировании регистрации одновременно всех партий, деятельность которых на сегодня не отвечает требованиям закона", — сказано в сообщении.

Среди партий, названных Малюськой, Партия ветеранов Афганистана, Социал-демократическая партия Украины, "Организация украинских националистов", "Женщины Украины", Христианско-демократический союз, Партия защитников Отечества, Партия промышленников и предпринимателей Украины, Народный Рух Украины за единство, Украинская партия чести, борьбы с коррупцией и организованной преступностью, "Пора", Либерально-гуманистическая партия "Товарищ", Всеукраинская казацкая партия, "Русичи", Партия казаков Украины, "Украина прежде всего!", "Партия "Детей войны", "Наш дом", Партия сильной власти и другие.

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Отметим, что украинское законодательство требует от партий, желающих участвовать в выборах, существовать не менее 1 года до их проведения. Поскольку политические проекты часто рождаются перед самыми выборами, то в Украине сложилась система, когда партию со стажем фактически покупают, оформляя это, как перевыборы руководства и смену названия организации. За десятилетия уже сложился целый теневой рынок партий, которые даже "заготавливают" заранее, чтобы продать под выборы заинтересованным сторонам.

Ранее в Окружной административный суд города Киева поступил иск к Министерству юстиции Украины. Истец просит суд признать противоправной бездеятельность Минюста относительно неосуществления контроля за деятельностью партии "Слуга народа" в части соблюдения им требований Закона Украины "О политических партиях в Украине" и своего устава.