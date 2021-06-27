Минкульт объяснил исключение Киркорова из "черного" списка Украины

Министерство культуры и информационной политики (МКИП) исключило одиозного российского певца Филиппа Киркорова из списка лиц, которые угрожают нацбезопасности страны, в связи с соответствующим обращением Службы безопасности Украины.

Об этом сообщается в заявлении на сайте Минкульта.

"Согласно новому письму СБУ с просьбой отозвать предыдущее письмо о включении Филиппа Киркорова к предварительному перечню лиц, угрожающих национальной безопасности Украины, — МКИП исключает Киркорова из этого списка", — говорится в сообщении.

"Так, согласно Положению о Министерстве культуры и информационной политики Украины, утвержденному постановлением Кабинета министров от 16 октября 2019 года №885 (с изменениями), и на основании обращения Службы безопасности Украины от 25 июня 2021 года №5/1/1-7000, признать утратившим силу приказ МКИП от 22 июня 2021 года №446 "Об обновлении Перечення лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, на основании обращения Службы безопасности Украины и его обнародование на официальном веб-сайте", — доложили в ведомстве.

Там подчеркнули, что оба приказа, как о включении, так и об отмене включения, выданные на основании соответствующих писем СБУ.

Они согласно статье 15 закона "О кинематографии" предусматривают безусловность действий МКИП о включении или исключении граждан иностранных государств из перечня лиц, представляющих угрозу национальной безопасности.

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"Включая или исключая тех или иных лиц из перечня, министерство осуществляет только административное техническое действие относительно обнародования в определенный законодательством способ решения компетентных органов (в данном случае СБУ) по квалифицированию действий иностранных граждан, которые приводят к их включению в перечень лиц, представляющих угрозу национальной безопасности", — объяснили в Минкульте.

При этом там заверили, что в качестве причины включения, так и причины исключения лиц из списка СБУ в своих письмах к МКИП не указывает.

Ранее стало известно, что популярный российский певец Филипп Киркоров больше не значится в списке лиц, угрожающих национальной безопасности Украины.

Напомним, 11 июня 2021 года в Министерство культуры и информационной политики (МКИП) поступило письмо Службы безопасности Украины о включении российского певца Филиппа Киркорова в Перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности.

22 июня соответствующим приказом министерства Киркоров был включен в этот список.