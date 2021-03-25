Общество 40 минут назад

МВД отменило привязку автономеров к региону прописки владельца машины

Отныне в каждой области будут выдавать номера только со своим кодом — даже для заезжих граждан

Фото: МВД Фото: МВД
Фото: МВД

Министерство внутренних дел изменило порядок присвоения административно-территориальной принадлежности транспортным средствам. Как сообщает Главный сервисный центр МВД, еще 2 марта был принят приказ министерства №166, вступающий в силу с момента опубликования и устанавливающий единые образцы государственных номерных знаков транспортных средств и требования к ним.

В частности, определены правила применения, типы и основные размеры номерных знаков, установленные требования к их информационному содержанию и техническим характеристикам.

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Основным нововведением является то, что отныне регион номера будет указываться не по месту прописки владельца авто, как было до сих пор, а по месту осуществления регистрации (перерегистрации) транспортного средства.

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"То есть, каждый сервисный центр МВД будет выдавать на транспортные средства, независимо от места прописки владельца, номерные знаки только своей области", — поясняют в ведомстве.

При этом указанные требования не распространяются на номерные знаки, которые граждане оставили на платном хранении в сервисном центре МВД.

Отмечается, что такое нововведение позволяет оптимизировать процесс обеспечения сервисных центров МВД номерными знаками, а также избежать лишних расходов: материальных по изготовлению и логистических на доставку и хранение в сервисных центрах МВД номерных знаков других регионов. В конечном итоге это приведет к экономии бюджетных средств.

Напомним также, что 17 февраля Кабинет министров разрешил заказывать права через приложение "Дія" и оформлять номера на машину прямо в автосалоне.

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