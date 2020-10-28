МВФ будет доволен: Кабмин снял карантинные ограничения на зарплаты в госкомпаниях

Кабинет министров с октября снял ограничения на зарплаты руководителей, членов исполнительных органов и вознаграждения членам набсоветов государственных компаний. Как передает "Интерфакс-Украина", соответствующее постановление правительство приняло 26 октября.

Им устанавливается, что в октябре 2020 года и в дальнейшем размер зарплаты руководителей, членов исполнительных органов и вознаграждения членов наблюдательных советов субъектов хозяйствования госсектора экономики определяются в соответствии с условиями контрактов.

Таким образом, Кабмин воспользовался пунктом 4 раздела 2 заключительных положений закона от 17 сентября 2020 года, которым были внесены поправки в государственный бюджет на 2020 год.

Напомним, 29 апреля Кабмин рекомендовал ограничить размер зарплаты руководителей исполнительных органов и членов набсоветов госкомпаний до 47 тысяч грн в месяц. В начале апреля с этой инициативой выступил президент Владимир Зеленский.

В то же время в меморандуме с Международным валютным фондом по новой программе stand by Украина обязалась отменить эту рекомендацию до 1 июля, что в указанный срок сделано не было.

28 августа Конституционный суд признал неконституционными отдельные положения постановления Кабмина об установлении карантинных ограничений в стране, в том числе об ограничениях зарплат топ-менеджеров госкомпаний.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль предложил главам набсоветов госкомпаний возможные варианты выхода из ситуации, призвав их к диалогу. В частности, был предложен вариант ограничения увеличения максимальной суммы выплат на переходной период.

В то же время поправки в госбюджет-2020 предоставили Кабмину на период карантина право сокращать срок действия ограничений, запретов, льгот и гарантий, установленных в законах, касающихся предотвращения распространения Covid-19, кроме случаев, когда указанное может привести к ограничению конституционных прав или свобод.

Отметим, что Зеленский в показанном 22 октября интервью телеканалам объяснил задержку транша МВФ по программе stand by происками неких врагов, заявив, что Украина все требования фонда для этого выполнила.

Ранее министр финансов Серей Марченко констатировал, что среди вопросов, волнующих МВФ, — ограничение зарплат для руководства госкомпаний и банков на время карантина из-за Covid-19, а также ситуация вокруг ПриватБанка.