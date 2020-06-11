Политика и экономика 1 час назад

Мы запретили министрам сидеть в Facebook, — Зеленский об отставке Гончарука

Президент Украины рассказал детали увольнения предыдущего правительства и премьер-министра

Владимир Зеленский и Алексей Гончарук. Фото: ОПУ Владимир Зеленский и Алексей Гончарук. Фото: ОПУ
Владимир Зеленский и Алексей Гончарук. Фото: ОПУ

Президент Владимир Зеленский рассказал, из-за чего пришлось отправить в отставку Кабинет министров Алексея Гончарука. По словам гаранта, представители предыдущего правительства сначала начали прятаться от средств массовой информации, а потом заигрывать перед аудиторией Faccebook.

Об этом он заявил в интервью "Украинской правде".

Кратко и по делу в Telegram

Зеленский отметил, что "очень доверял" Гончаруку и сделал все для того, чтобы он стал премьер-министром. По словам президента, почти все министры, которые были в предыдущем правительстве, были предложены Гончаруком.

"Сначала они (чиновники — Delo.ua) начали прятаться от СМИ. Потому что они все молодые и все боялись. Во-вторых, они сразу начали заигрывать перед аудиторией в Facebook. Это неправильно. Потому что в стране живут разные люди, и не только пользователи Facebook. Они заигрывали с этими людьми: ой, как на них посмотрели, сколько у них лайков, началась вся эта история. Я встретился с Лешей и сказал: "Слушай, нам нужно работать. Мы запрещаем министрам в течение рабочего дня пользоваться Facebook и другими социальными сетями. Надо работу делать. Что за игры? Что происходит, что это за пионер-лагерь?" — отметил гарант.

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Он добавил, что некоторые министры это поняли, а некоторые продолжили делать реформы так, "чтобы в Facebook сказали им "Класс".

"А потом был его разговор, появилась аудиозапись. Разумеется, ситуация была тоже неприятная. Хотя она была неприятная для меня лично из-за того, что я считал, что у нас с ним государственная позиция и мы с ним команда. И именно мы должны разговаривать с Национальным банком Украины о том, что надо сделать все, чтобы снизить учетную ставку. Мы над этим очень много работали. Не он команда с Нацбанком, а я команда с премьер-министром. Не он команда с Facebook, а я команда с премьер-министром. И мы с ним разговариваем с обществом, с Fаcebook, с Нацбанком и мы охраняем государство Украина", — пожаловался Зеленский.

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Президент объяснил, что доверие общества было подорвано к премьеру, а у народных депутатов был "к нему миллион вопросов". "Поэтому я ему честно сказал: "Леша, я считаю, что ты не можешь быть премьер-министром. И не из-за записи, а потому, что происходит. Я считаю, что ты не стал командой с людьми, с депутатами, со всеми министрами", — подытожил глава государства.

Напомним, что 4 марта, Верховная Рада Украины отправила в отставку премьер-министра Алексея Гончарука. За это решение проголосовали 353 народных избранника.

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