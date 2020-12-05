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Банки 1 час назад

На финансовом рынке Украины появилась новая банковская группа

Контролером банковской группы является украинский бизнесмен Александр Ярославский

Фото: Facebook/ Банк Кредит Днепр Фото: Facebook/ Банк Кредит Днепр
Фото: Facebook/ Банк Кредит Днепр

Национальный банк Украины (НБУ) признал банковскую группу "Кредит Днепр" и согласовал ответственное лицо этой банковской группы АО "Банк Кредит Днепр".

Как сообщает пресс-служба регулятора, в состав банковской группы входят АО "Банк Кредит Днепр", АО "СК ИНГО", АО СК "ИНГО Жизнь", ООО КУА "Геритидж инвестмент менеджмент", ООО "Украинская металлургическая компания" и ОАО ЗНВКИФ "Смарт Капитал".

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Таким образом, по информации НБУ, "Кредит Днепр" стала двадцать шестой признанной НБУ банковской группой.

Контролером банковской группы является украинский бизнесмен Александр Ярославский.

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Напомним, в начале декабря 2019 года в СМИ появилась информация, что Ярославский интересуется банком "Кредит Днепр" Виктора Пинчука. 

Структуры Ярославского провели тогда глубокий due diligence (оценку качества) активов банка.

После этого Ярославский получил разрешение Антимонопольного комитета Украины на покупку Банка Кредит Днепр у Виктора Пинчука.

В конце июля Нацбанк согласовал прямое приобретение 100% уставного капитала АО "Банк Кредит Днепр" Ярославским.

На 1 октября 2019 года, Банк Кредит Днепр занимал пятое место по активам среди банков с украинским капиталом. Уставный капитал банка — 2,7 млрд грн.

За 10 месяцев 2019 года банк заработал 78,2 млн грн. Убыток финучреждения по итогам 2018 года составил 231,2 млн грн.

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