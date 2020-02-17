Экономика 60 минут назад

На Кременчугском колесном заводе за год производство сократилось на 92%

Предприятие так и не смогло найти потребителя на внутреннем рынке из-за кризиса отечественного автомобилестроения

На Кременчугском колесном заводе за год производство сократилось на 92% На Кременчугском колесном заводе за год производство сократилось на 92%
Фото: ЧАО "Кременчугский колесный завод"

В январе текущего года ЧАО "Кременчугский колесный завод" уменьшил объемы производства на 92%, по сравнению с январем 2019 года. Об этом сообщает местная газета "Кременчугский ТелеграфЪ", со ссылкой на данные мониторинга исполкома города.

Так, за январь 2020 года было произведено 2,6 тысяч штук колесных дисков против 32,3 тысяч штук в январе 2019 года. Такие неутешительные данные мониторинга, который провели в Кременчугском городском совете. Также в феврале 2020 года предприятие будет работать всего 12 дней.

В городе падение производства объясняют тем, что фактически не работает отечественная автомобильная промышленность. На ЗАО "АвтоКрАЗ", который является потребителем продукции колесного завода, начата процедура банкротства. К тому же, КрКЗ за долгие годы не смог избавиться от зависимости от российского рынка, на который со времен СССР было ориентировано предприятие.

Кратко и по делу в Telegram

Как сообщает "Кременчугский ТелеграфЪ", 14 февраля на КрКЗ состоялось собрание в связи с запланированным изменением состава акционеров-владельцев крупных пакетов акций общества. Из информации, которую обнародовал ЧАО КрЗК накануне собрания, стало известно о новых акционерах: 7,94% акций купил Андрей Савченко, а также 7,94% акций — Сергей Сендзюк. Полностью продала акции КрКЗ Юлия Дашевская, часть пакета продал Игорь Дашевский. 

Примечательно, но ни у одного из акционеров нет контрольного пакета акций. На Кременчугском колесном заводе — смена собственников, Геннадий Леготкин покинет пост председателя наблюдательного совета. Протокол собрания пока не опубликован, однако на повестке дня была и смена главы наблюдательного совета акционерного общества: вместо Геннадия Леготкина завод возглавит Сергей Лазаренко. Согласно информации из реестра акционеров, размещенной накануне собрания, данных о том, что Геннадий Леготкин продал акции — нет. Ему принадлежит 12,9% акций, еще 6,79% — его дочери Елене Леготкиной.

Читайте также:
Цены на промышленную продукцию падают третий месяц подряд — Госстат

Отметим, Кременчугский колесный завод — единственное на Украине специализированное промышленное предприятие по выпуску колес для автомобильной и сельскохозяйственной техники. 

Кроме того, в январе текущего года снизили объемы производства и другие машиностроительные гиганты Кременчуга — ЧАО "Кредмаш", а также КВСЗ.

АВТОР:

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

В Украине обвалилось производство табака для кальяна
В Украине обвалилось производство табака для кальяна
"Укроборонпром" заключил договор на 9 млн грн с подозреваемой в растрате фирмой
"Укроборонпром" заключил договор на 9 млн грн с подозреваемой в растрате фирмой
Суд заблокировал строительство завода Tesla под Берлином
Суд заблокировал строительство завода Tesla под Берлином
Загрузка...
Новое видео
Что нас ждет через 10 лет? BooVlog

Новости дня

  1. Спокойствие или буря: что ждет валютный рынок

  2. В РФ назвали условие для проведения следующей "нормандской встречи"

  3. В Китае запустили производство первого лекарства от коронавируса

  4. Эксперты прогнозируют рост цен на жилую недвижимость в Киеве на 5-8%

  5. Boeing снова поднял 737 MAX в небо (ВИДЕО)

Загрузка...