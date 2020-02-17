На Кременчугском колесном заводе за год производство сократилось на 92%

В январе текущего года ЧАО "Кременчугский колесный завод" уменьшил объемы производства на 92%, по сравнению с январем 2019 года. Об этом сообщает местная газета "Кременчугский ТелеграфЪ", со ссылкой на данные мониторинга исполкома города.

Так, за январь 2020 года было произведено 2,6 тысяч штук колесных дисков против 32,3 тысяч штук в январе 2019 года. Такие неутешительные данные мониторинга, который провели в Кременчугском городском совете. Также в феврале 2020 года предприятие будет работать всего 12 дней.

В городе падение производства объясняют тем, что фактически не работает отечественная автомобильная промышленность. На ЗАО "АвтоКрАЗ", который является потребителем продукции колесного завода, начата процедура банкротства. К тому же, КрКЗ за долгие годы не смог избавиться от зависимости от российского рынка, на который со времен СССР было ориентировано предприятие.

Как сообщает "Кременчугский ТелеграфЪ", 14 февраля на КрКЗ состоялось собрание в связи с запланированным изменением состава акционеров-владельцев крупных пакетов акций общества. Из информации, которую обнародовал ЧАО КрЗК накануне собрания, стало известно о новых акционерах: 7,94% акций купил Андрей Савченко, а также 7,94% акций — Сергей Сендзюк. Полностью продала акции КрКЗ Юлия Дашевская, часть пакета продал Игорь Дашевский.

Примечательно, но ни у одного из акционеров нет контрольного пакета акций. На Кременчугском колесном заводе — смена собственников, Геннадий Леготкин покинет пост председателя наблюдательного совета. Протокол собрания пока не опубликован, однако на повестке дня была и смена главы наблюдательного совета акционерного общества: вместо Геннадия Леготкина завод возглавит Сергей Лазаренко. Согласно информации из реестра акционеров, размещенной накануне собрания, данных о том, что Геннадий Леготкин продал акции — нет. Ему принадлежит 12,9% акций, еще 6,79% — его дочери Елене Леготкиной.

Отметим, Кременчугский колесный завод — единственное на Украине специализированное промышленное предприятие по выпуску колес для автомобильной и сельскохозяйственной техники.

Кроме того, в январе текущего года снизили объемы производства и другие машиностроительные гиганты Кременчуга — ЧАО "Кредмаш", а также КВСЗ.