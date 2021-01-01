Экономика 1 час назад

На Кубе отменили параллельное обращение двух валют

26 лет на острове параллельно с "обычными" песо ходили долларозаменители для туристов

Фото: Почта Кубы Фото: Почта Кубы
Фото: Почта Кубы

На Кубе 1 января стартовала масштабная денежная реформа, призванная устранить систему с параллельным обращением двух официальных валют.

Как передает DW, используемые одновременно кубинское песо (CUP) и кубинское конвертируемое песо (CUC) будут объединены. Реформу анонсировал 10 декабря президент страны Мигель Диас-Канель.

Кратко и по делу в Telegram

Обменный курс новой единой валюты будет установлен на уровне 24 песо за один американский доллар. По состоянию на декабрь курс CUP составлял 25 песо за доллар, а CUC был приравнен к доллару.

Читайте также:
Реальные доходы украинцев снова пошли в рост после падения на карантине

Система с обращением двух валют была введена в стране в 1994 году. Конвертируемые песо заменили на Кубе американские доллары, а сами доллары были изъяты на фоне санкций со стороны США.

В итоге сложилась ситуация, когда "обычные" песо используются в расчетах между местными жителями, а "куки" применяются в основном в туристической отрасли, в частности, ими должны были расплачиваться иностранные туристы.

Часть зарплаты в конвертируемых песо, считавшихся твердой валютой и дававших ряд преимуществ, получали также сотрудники государственных учреждений.

Реформа призвана способствовать рыночным изменениям экономики и планировалась доавно, однако откладывалась из-за опасений неконтролируемой гиперинфляции.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Падают третий месяц подряд: международные резервы Украины сократились до $26,1 млрд
Падают третий месяц подряд: международные резервы Украины сократились до $26,1 млрд
Украинские мошенники ежемесячно выманивали у европейцев по 8-10 млн евро (ВИДЕО)
Украинские мошенники ежемесячно выманивали у европейцев по 8-10 млн евро (ВИДЕО)
"Упустили возможность кризиса" — Тимощук раскритиковал власть за тушение пожаров
"Упустили возможность кризиса" — Тимощук раскритиковал власть за тушение пожаров
Загрузка...
Новое видео
Принимать решения опираясь на цифры или на интуицию? Михаил Шелемба, Датагруп. BWS 2020 / Delo UA

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. С 1 января для пенсионеров старше 65 лет выплаты вырастут на 300 грн

  3. Государство обязало сделать мобильную связь дешевле на четыре копейки за минуту с 1 января

  4. С 1 января WhatsApp недоступен для пользователей старых телефонов

  5. До 72 грн за пачку: в Украине с 1 января подорожают сигареты

Ивент
Монетизация талантов, инструменты накопления и мышление лидера: инсайты спикеров Zavtra
Монетизация талантов, инструменты накопления и мышление лидера: инсайты спикеров Zavtra
Ежегодно бизнес/медиа бюро еkonomika+ вместе с онлайн-медиа Delo.ua и дайджестом современной женщины WoMo собирает тинейджеров-лидеров, которые делятся со сверстниками актуальными навыками и знаниями
Загрузка...