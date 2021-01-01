На Кубе отменили параллельное обращение двух валют

На Кубе 1 января стартовала масштабная денежная реформа, призванная устранить систему с параллельным обращением двух официальных валют.

Как передает DW, используемые одновременно кубинское песо (CUP) и кубинское конвертируемое песо (CUC) будут объединены. Реформу анонсировал 10 декабря президент страны Мигель Диас-Канель.

Обменный курс новой единой валюты будет установлен на уровне 24 песо за один американский доллар. По состоянию на декабрь курс CUP составлял 25 песо за доллар, а CUC был приравнен к доллару.

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Система с обращением двух валют была введена в стране в 1994 году. Конвертируемые песо заменили на Кубе американские доллары, а сами доллары были изъяты на фоне санкций со стороны США.

В итоге сложилась ситуация, когда "обычные" песо используются в расчетах между местными жителями, а "куки" применяются в основном в туристической отрасли, в частности, ими должны были расплачиваться иностранные туристы.

Часть зарплаты в конвертируемых песо, считавшихся твердой валютой и дававших ряд преимуществ, получали также сотрудники государственных учреждений.

Реформа призвана способствовать рыночным изменениям экономики и планировалась доавно, однако откладывалась из-за опасений неконтролируемой гиперинфляции.