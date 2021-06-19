На пророссийского блогера Шария открыли новые уголовные дела — нардеп

В Украине против подозреваемого в государственной измене пророссийского блогера Анатолия Шария возбуждены новые уголовные производства — за отмывание доходов, уклонение от уплаты налогов и махинации при финансировании "Партии Шария".

Об этом сообщил народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко и обнародовал в соцсетях копии соответствующих документов, полученных от Офиса генпрокурора и НАПК.

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"Получил ответы на свои депутатские обращения относительно законности приобретения в собственность недвижимости, где сейчас скрываются Шарий и его жена, а также об источниках финансирования "Партии Шария". Офис генпрокурора сообщил, что по этому поводу уже ведется расследование Главным следственным управлением финансовых расследований Государственной фискальной службы Украины", — отметил Гончаренко.

В свою очередь в Нацагентстве по предотвращению коррупции сообщили, что в результате анализа отчета "Партии Шария" обнаружены признаки уголовных преступлений: предоставление заведомо ложных сведений финансового характера и несоответствие сумм доходов лиц, которые финансировали партию, размерам взноса.

"Все материалы НАПК передало Нацполиции (уже открыто дело) и Фискальной службе", — проинформировал нардеп.

Как сообщалось, 31 мая в СМИ появилась информация о том, что Литва лишила Шария статуса беженца, аннулировав все документы. По данным СМИ, Шария объявили персоной нон грата 10 мая 2021 года.

Напомним, Служба безопасности Украины 16 февраля 2021 года объявила Шарию подозрение по двум статьям Уголовного кодекса — части 1 статьи 111 (государственная измена) и части 1 статьи 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам).

22 февраля Шарий был вызван для проведения следственных действий, но не явился. Его неявку СБУ трактовала как укрывательство от следствия. Впоследствии в СБУ сообщили, что Шарий объявлен в государственный розыск.

В марте Шария внесли в базу розыска Министерства внутренних дел Украины. Суд разрешил правоохранителям его задержать.

Кроме того, в начале июня СБУ провела обыски у основателей "Партии Шария". Их подозревают в распространении агитационных материалов, направленных на изменение границ Украины и нарушение конституционного порядка. Правоохранители изъяли компьютерную технику, мобильные терминалы, которые использовались в противоправной деятельности, печать "Партии Шария" и банковские карты.

Напомним, что ныне Окружной административный суд Киева рассматривает дело по иску Министерства юстиции с требованием запретить Партию Шария.

Кроме того, отметим, что 1 марта СБУ сообщила, что начала расследование возможного внесения заведомо ложных сведений при перерегистрации в июне 2019 года партии "Объединенная Украина", ныне называющейся Партией Шария.