Политика 60 минут назад

На пророссийского блогера Шария открыли новые уголовные дела — нардеп

В частности, за отмывание доходов, уклонение от уплаты налогов и махинации при финансировании "Партии Шария"

Анатолий Шарий. Фото: facebook.com/anatolijsharij Анатолий Шарий. Фото: facebook.com/anatolijsharij
Анатолий Шарий. Фото: facebook.com/anatolijsharij

В Украине против подозреваемого в государственной измене пророссийского блогера Анатолия Шария возбуждены новые уголовные производства — за отмывание доходов, уклонение от уплаты налогов и махинации при финансировании "Партии Шария".

Об этом сообщил народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко и обнародовал в соцсетях копии соответствующих документов, полученных от Офиса генпрокурора и НАПК.

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"Получил ответы на свои депутатские обращения относительно законности приобретения в собственность недвижимости, где сейчас скрываются Шарий и его жена, а также об источниках финансирования "Партии Шария". Офис генпрокурора сообщил, что по этому поводу уже ведется расследование Главным следственным управлением финансовых расследований Государственной фискальной службы Украины", — отметил Гончаренко.

В свою очередь в Нацагентстве по предотвращению коррупции сообщили, что в результате анализа отчета "Партии Шария" обнаружены признаки уголовных преступлений: предоставление заведомо ложных сведений финансового характера и несоответствие сумм доходов лиц, которые финансировали партию, размерам взноса.

"Все материалы НАПК передало Нацполиции (уже открыто дело) и Фискальной службе", — проинформировал нардеп.

Как сообщалось, 31 мая в СМИ появилась информация о том, что Литва лишила Шария статуса беженца, аннулировав все документы. По данным СМИ, Шария объявили персоной нон грата 10 мая 2021 года.

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Напомним, Служба безопасности Украины 16 февраля 2021 года объявила Шарию подозрение по двум статьям Уголовного кодекса — части 1 статьи 111 (государственная измена) и части 1 статьи 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам).

22 февраля Шарий был вызван для проведения следственных действий, но не явился. Его неявку СБУ трактовала как укрывательство от следствия. Впоследствии в СБУ сообщили, что Шарий объявлен в государственный розыск.

В марте Шария внесли в базу розыска Министерства внутренних дел Украины. Суд разрешил правоохранителям его задержать.

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Кроме того, в начале июня СБУ провела обыски у основателей "Партии Шария". Их подозревают в распространении агитационных материалов, направленных на изменение границ Украины и нарушение конституционного порядка. Правоохранители изъяли компьютерную технику, мобильные терминалы, которые использовались в противоправной деятельности, печать "Партии Шария" и банковские карты.

Напомним, что ныне Окружной административный суд Киева рассматривает дело по иску Министерства юстиции с требованием запретить Партию Шария.

Кроме того, отметим, что 1 марта СБУ сообщила, что начала расследование возможного внесения заведомо ложных сведений при перерегистрации в июне 2019 года партии "Объединенная Украина", ныне называющейся Партией Шария.

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