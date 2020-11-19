Политика и экономика 30 минут назад

На развитие украинской культуры в 2021 году выделено 27 млрд грн — Минфин

Общий объем расходов на украинскую культуру в проекте госбюджета составляет 0,5% ВВП

Фото: Facebook/Минкульт Фото: Facebook/Минкульт
Фото: Facebook/Минкульт

В сводном госбюджете на 2021 год предусмотрено около 27 млрд грн на финансирование культурного развития.

Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко во время онлайн-выступления в панельной дискуссии "Креативный депозит Украины" на IV ежегодном Международном форуме "Креативная экономика", который проходит при поддержке Министерства культуры и информационной политики Украины.

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"Сравним объемы расходов на культуру в 2020-м и 2016-м. Четыре года назад расходы сводного бюджета на культуру и искусство достигали 10,55 грн. В этом году — 20,35 млрд (+ 93%). В следующем году в плановых показателях сводного бюджета на культуру и искусство заложили около 27 млрд грн. Это свидетельствует о том, что сфера культурного развития является приоритетом государства", — подчеркнул Марченко.

По его словам, общий объем расходов в проекте госбюджета составляет 0,5% ВВП.

"Этот объем определили с учетом потребностей отрасли и страны. Его достаточно, чтобы поддержать государственные учреждения культуры, в том числе через систему грантов, защитить развитие украинского языка, обеспечить потребности национального театра и кино", — отметил министр.

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Марченко также выразил несогласие относительно манипуляций о якобы неактуальности украинского кино и вообще — культуры во время пандемии.

"В самые тяжелые времена государство обязано стимулировать творческих и креативных художников. Это — условие выживания государства и нации. Учитывая это, финансирование национальной киноиндустрии предусматривает 671,1 млн грн. Планируем поддержать 191 украинский фильм", — заявил глава финансового ведомства.

Также Сергей Марченко добавил, что предусмотрели финансирование грантов Украинского культурного фонда (697,4 млн грн).

"Этих средств хватит на развитие 418 проектов. Среди них — 157 инновационных проектов, 124 — международных, 62 — по сохранению, актуализации и популяризации национального культурного достояния. Планируем дать деньги на старт 75 художественных проектов, которые впервые получат государственную поддержку", — подчеркнул Сергей Марченко.

Напомним, Кабинет министров Украины подготовил проект бюджета, в котором увеличено финансирование науки на 1,8 млрд грн (+ 18,2%) по сравнению с 2020-м годом.

 

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